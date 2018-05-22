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Новый концертный зал филармонии в Екатеринбурге планируется построить за пять лет
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Новый концертный зал филармонии в Екатеринбурге планируется построить за пять лет 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Новый концертный зал Свердловской филармонии планируют построить в Екатеринбурге в течение пяти лет. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
"Сейчас мы изначально решаем вопрос о проведении федеральной экспертизы, не региональной.
Нам без поддержки федерального бюджета будет очень тяжело (реализовать проект — прим. ТАСС). Мы рассчитываем, что в пять лет уложимся, если мы, например, начнем в 2020 году, то к 2025 закончим, быстро такие проекты не делаются", — сказала Учайкина, добавив, что место строительства и стоимость объекта еще не определены.
Она отметила, что в разработке проекта принимают участие представители известных архитектурных бюро, в том числе зарубежных. «Мы рассчитываем, что это будет необыкновенно красиво и эффектно, технически совершенно, удобно для зрителей… Он (новый зал) будет брендом нашего региона, как скажем, оперный театр в Сиднее, Конcертгебау, они сегодня задают планку, и мы не можем сделать хуже, чтобы зал мог принимать лучшие оркестры и лучших исполнителей мира», — пояснила собеседница агентства.
О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года. Новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов. Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей. В мае стало известно, что власти региона намерены выделить 300 млн рублей на проект.
Ранее дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что готов дать консультации при создании новой музыкальной площадки. По его мнению, новый концертный зал Свердловской филармонии позволит городу достичь новых вершин.
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