Звезды российского кино примут участие во Всероссийском Пушкинском празднике поэзии 

ПСКОВ, 23 мая. /ТАСС/. Звезды российского кино приедут в Пушкинские горы Псковской области на LII Всероссийский праздник поэзии, который пройдет в регионе с 1 по 6 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.
"Известны имена артистов, писателей и творческих коллективов, которые примут участие в LII Всероссийском Пушкинском празднике поэзии. Это заслуженный артист России Гоша Куценко, актеры Андрей Мерзликин, Антон Макарский, Дмитрий Певцов, народный артист России и СССР Александр Михайлов, народный России, СССР и Белоруссии Владимир Гостюхин", — отмечается в сообщении.
В администрации области добавили, что на фестивале также выступят легендарный ансамбль «Сябры», солистка Большого театра Дарья Зыкова, заслуженный артист России Ян Осин, хор Московской Сретенской духовной семинарии.
LII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого. В этом году фестиваль посвящен 219-летию со дня рождения Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского дня России и Дня русского языка. Художественным руководителем праздника впервые стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.