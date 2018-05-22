Балетная труппа Мариинки отравилась запеканкой из театрального буфета

Несколько артистов Мариинского театра в Санкт‐Петербурге оказались в больнице с подозрением на отравление. Заведующая балетной труппой Татьяна Бессаробова в беседе с «360» рассказала, что перед случившимся все они ели картофельную запеканку в театральном буфете.

По словам Бессарабовой, в основном пострадали как раз таки участники балетной труппы.

«Ели в столовой картофельную запеканку. По идее, от нее такого быть не должно. Сейчас все будут проверять», — уточнила она.

Сотрудница театра подчеркнула, что пока точно неизвестно, действительно ли произошло отравление или дело в каком-нибудь вирусе. По ее словам, количество пострадавших, которое указывают в СМИ, преувеличено.

«Точно я вам сказать не могу, но, насколько знаю, их (пострадавших — ред.) около шести», — добавила руководитель труппы.

Среди тех, кто почувствовал себя плохо оказалась и сама Бессарабова. Сейчас она сидит дома и ждет врача с высокой — около 39 градусов — температурой. Остальные ее коллеги находятся в больнице, однако никто из них не лежит в реанимации.

Ранее в пресс-службе Мариинского театра сообщили, что с признаками отравления госпитализированы семь сотрудников культурного учреждения. Они находятся в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.