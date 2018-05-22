Доклад главы комитета по культуре усыпил Георгия Полтавченко

Сухенко отчитался перед градоначальником по итогам развития сферы культуры за 2017 год, однако его речь Полтавченко не оценил. Губернатор признался, что чуть не уснул. «Хотелось задремать, когда шли доклады о том, как развивать культуру, — сказал он. — Понимаю, что многое сделано, но эту информацию надо соответствующим образом подавать и ставить какие-то задачи перед собой на будущее. Давайте меньше бюрократизма и больше творческого подхода».

Вице-губернатор города Александр Говорунов поддержал Полтавченко и назвал выступление Сухенко безликим и неинтересным.

Председателя комитета по культуре попросили впредь тщательней готовить свой доклад.