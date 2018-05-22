Галина Волчек в Тбилиси: как прошла встреча с грузинскими зрителями

Худрук московского театра «Современник» Галина Волчек провела встречу со зрителями в Тбилиси в русском драматическом театре им. Грибоедова. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходила встреча

Художественный руководитель Московского театра «Современник» Галина Волчек встретилась с грузинскими зрителями в Тбилисском Государственном академическом русском драматическом театре им. Александра Грибоедова. Волчек отметила теплый прием, который ей оказали в Грузии. Перед началом интерактива Галина Борисовна предупредила, что ответит на любые вопросы, кроме политики. Свою позицию она объяснила тем, что ее политика — это театр, а о другой она и слышать больше ничего не желает.