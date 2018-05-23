Худруки московских театров отчитались о доходах за 2017 год 

Худрук «Ленкома» Марк Захаров задекларировал почти 23 миллиона рублей и жилой дом площадью 555 квадратных метров.
Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек заработала за год 13,5 миллионов рублей. Она владеет автомобилем Mercedes Е-200.
Народный артист РФ Роман Виктюк, который руководит одноимённым театром, в 2017 году заработал 6 миллионов. В собственности имеет квартиру площадью 66 квадратных метров.
Согласно опубликованным сведениям, худрук «Московского музыкального театра „Геликон-опера“ Дмитрий Бертман задекларировал более 12 миллионов рублей. В документе он отметил также квартиру лощадью 112 квадратных метров, треть доли в квартире площадью 74,5 квадратных метра и автомобиль Ауди Q3.