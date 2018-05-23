Ещё
Худруки московских театров отчитались о доходах за 2017 год
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Худруки московских театров отчитались о доходах за 2017 год 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Худрук «Ленкома» Марк Захаров задекларировал почти 23 миллиона рублей и жилой дом площадью 555 квадратных метров.
Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек заработала за год 13,5 миллионов рублей. Она владеет автомобилем Mercedes Е-200.
Народный артист РФ Роман Виктюк, который руководит одноимённым театром, в 2017 году заработал 6 миллионов. В собственности имеет квартиру площадью 66 квадратных метров.
Согласно опубликованным сведениям, худрук «Московского музыкального театра „Геликон-опера“ Дмитрий Бертман задекларировал более 12 миллионов рублей. В документе он отметил также квартиру лощадью 112 квадратных метров, треть доли в квартире площадью 74,5 квадратных метра и автомобиль Ауди Q3.
Говорит Москва: последние новости
Соосновательницу Театра.doc Елену Гремину похоронят на Троекуровском кладбище Театральная школа Александра Калягина откроется 2 июня Двухлетний ребёнок из Москвы впал в кому на отдыхе с родителями в Португалии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?119
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение