Эксперты подсчитали, сколько денег оставят гости ЧМ-2018 в России

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В Карелии 462 ветерана Великой Отечественной войны получат единовременную выплату, обещанную президентом. В Петрозаводске планируют перейти на электронную запись детей в школу. Трехэтажный дом построят на сцене Музыкального театра. Футбольные болельщики могут потратить в России около 141 млрд рублей.

Пенсионный фонд начал производить единовременные выплаты по случаю 73-й годовщины Победы. В Карелии участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат обещанные президентом 10 тысяч рублей до конца июня. В нашей республике на выплату претендуют 462 человека.

В карельской столице планируется организовать полностью электронную очередь в школы. А чтобы избежать технических проблем, с которыми горожане сталкиваются ежегодно, запись будет осуществляться на федеральном портале госуслуг, который способен выдержать большое число единовременных запросов. Эту информацию подтвердила глава Петрозаводска Ирина Мирошник

Музыкальный театр Карелии закроет сезон балетом «Коппелия» в постановке Кирилла Симонова . созданный по мотивам новеллы Гофмана «Песочный человек». Для нового балета на сцене театра построят специальный трехэтажный дом. Премьера спектакля в Петрозаводске состоится 4 и 5 июля