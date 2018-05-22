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Петербург стал штаб-квартирой ассоциации по продвижению русского балета в Китае
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Петербург стал штаб-квартирой ассоциации по продвижению русского балета в Китае 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург выбрали штаб-квартирой Ассоциации международных культурных связей, учрежденной с целью популяризации русского балета в Китае и других странах. Об этом ТАСС сообщила во вторник генеральный секретарь организации Цици Гэ.
"Базовым местом для нашей Ассоциации международных культурных связей станет Петербург. Штаб-квартира будет располагаться именно здесь", — сказала Гэ.
Учреждение Ассоциации состоялось в рамках Первого российско-китайского международного фестиваля «Здоровый балет», который проходит в Петербурге с 15 по 22 мая и посвящен популяризации балета как способа поддержания физической формы среди людей разного возраста.
Ассоциация, по словам ее представителя, будет заниматься соединением российского и китайского искусства, в том числе обменом произведениями искусства, выставками, а также организацией совместных выступлений артистов двух стран. При этом балету в проектах организации будет отдано предпочтение. «Лично для меня одной из целей работы ассоциации является сохранение и популяризация русского балета за рубежом, в том числе в Китае. Там знают, кто такая Агриппина Ваганова, и ценят созданную ею систему преподавания», — отметила Гэ.
Как рассказал председатель Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган, в ближайших планах ассоциации — проведение обучения в рамках китайской стратегии «привлечение зарубежного», которая будет подразумевать внедрение в учебные заведения в КНР элементов российской системы обучения в области искусства. В планах ассоциации — создание совместных учебных материалов, организация обменов между российскими и китайскими учебными заведениями, а также проведение совместных конкурсов и фестивалей.
По словам руководителя, ассоциация планирует сотрудничать и с другими странами. «Уже сегодня мы ведем переговоры с европейскими странами — Францией, Италией — о некоторых совместных проектах в сфере культуры. Прежде всего это будут проекты на тему балета, но мы все чаще говорим о миксе различных видов искусств и считаем, что микс будет наиболее востребован еще в течение многих лет», — сказала она. Председателем ассоциации назначен народный артист СССР Олег Виноградов, на протяжении двух десятилетий (1997 — 2001) возглавлявший балетную труппу Мариинского театра.
О фестивале
В Первом международном российско-китайского фестиваля «Здоровый балет» со стороны КНР приняли участие 20 представителей частных и государственных танцевальных школ из провинций Хубэй, Хэнань и Шаньси. Программа недельного смотра включала мастер-классы по классическому, характерному и историко-бытовому танцу, посещение Мариинского театра, посещение открытых уроков в детских балетных школах Петербурга и гала-концерт с выступлением китайских и российских артистов.
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