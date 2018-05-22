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Театр без страха. Режиссер Диденко покажет зрителям апокалипсис
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Театр без страха. Режиссер Диденко покажет зрителям апокалипсис 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
Режиссер Максим Диденко вновь расширяет границы театра, пересаживая зрителей из зала за мониторы компьютеров. Вслед за спектаклем-триллером «Черный русский» по мотивам романа «Дубровский» А. С. Пушкина проект Asmodeus запускает новый онлайн-спектакль, где актеры контактируют с публикой исключительно виртуально. Зато у зрителей онлайн появилась возможность комментировать происходящее, выходить на контакт с перформерами, влиять на дальнейший ход событий при помощи голосования. В центре внимания Диденко — национальный страх без цензуры в современной России.
Действие разворачивается в подземном бункере, где главные герои (Кристина Асмус и Сергей Епишев) прячутся в ожидании апокалипсиса от столкновения кометы Asmodeus с Землей. Каждую неделю к героям приходят новые гости из реального мира, которых пугают всевозможными страхами. Гости — Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Сысоева — с безжалостной иронией играют самих себя.
Основной инвестор проекта — компания United Traders, потратившая на создание первого сезона $1,5 млн Для съемок выстроен специальный павильон с большим количеством спецэффектов.
Уже готовы первые пять серий. Премьера намечена 28 мая в 22:30 по московскому времени. Для участия в прямом эфире необходимо купить билет на сайте проекта, а по полной подписке зрителю будет также доступна и запись серии (уже, конечно, без интерактивности).
Создатели рассчитывают на аудиторию приблизительно в 10 000 человек. Как отмечает продюсер проекта Елена Новикова, контент в большей степени направлен на людей в возрасте 25-30 лет.
Шоу планируется адаптировать и для иностранной публики благодаря английскому синхронному переводу. Но, как говорит Максим Диденко, в попытке заинтересовать международную аудиторию необходимо оставаться предельно русским.
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