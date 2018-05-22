«Возможности безграничны». Актеры инклюзивного театра безгранично талантлив

Этот необычный театр артисты создавали сами — по ночам, из подручных материалов.

«На самом деле люди с инвалидностью — это люди без чувства юмора. Но наши — безумно жизнерадостные!» — говорит художественный руководитель театра «Понедельник Выходной» Сергей Дроздов

Инклюзион

— Правда ли, что труппа театра собрана из разных городов?

— Да. У нас люди из Омска, Белгорода, Перми, Екатеринбурга, Казахстана. Всё, что у нас было с Дарьей Каребо (директор театра), мы вложили в театр. Надеемся, что окупится. Хотя сейчас хватает только на аренду и зарплату артистам. Но есть, слава Богу, единомышленники, которые помогают. На каких-то взаимозачётах всё шьётся, строится. Находим всякий реквизит, свозим пока в гараж. Когда понадобится — мы его отреставрируем.

— Как формируете репертуар, по каким принципам?

— 18 мая у нас будет премьера по Николаю Некрасову : одноактовка «Осенняя скука». Называется она «Ласуков» — по фамилии главного героя. Классика русской поэзии, вообще-то, плохо знают как драматурга. А у него между тем 22 пьесы! Он сам их, правда, не очень-то любил, говорил, что это такое «баловство». Но мне показалась «Осенняя скука» очень смешной… А дальше будут «Подонки» — по «На дне» Горького. Спектакль будет не в помещении: мы посадим людей в автобус, увезём в приближенное к реалиям пьесы место.

— То есть это выездной спектакль?

— Да, в «декорациях» заброшенного здания. Не совсем заброшенное, но что-то похожее. Премьера будет летом, когда тепло.

— Пока все спектакли ставите только вы?

— Да. Впрочем, у нас и других вариантов нет — даже если бы хотелось, платить приглашённым режиссёрам нечем.

— Но на вашей площадке ещё кто-то работает?

— Да, проект «Инклюзион» — культурно-образовательная платформа для объединения людей с разными возможностями — все три эскиза делал здесь. Один из них был мой, второй и третий — режиссёров и педагогов Анны Зиновьевой Володи Кузнецова . Дело в том, что в Новосибирске открылся филиал этой инклюзивной московской школы, где я тоже преподаю. И вот три эскиза спектакля мы показывали 5–6 мая. Мой отрывок представят зрителям ещё раз уже на специализированном форуме, который пройдёт в Новосибирске в августе. И потом, вроде бы, нас даже позовут с ним в Москву — в декабре.

Инклюзив помогает расширить возможности не только людей «с особенностями», но и самого театра. Это документальный проект: я собирал истории и сделал документальный эскиз минут на 35. По сути, мы меньше работали над самим эскизом, чем над материалом. Начали с того, что я спросил актёров, чем для кого является гнев. Они рассказывали долго… Потом я поинтересовался, что они любят. И ещё спросил: «Когда вам плохо, куда вы бежите?» Кто-то сказал: «Я люблю танцевать». И вот он у меня танцует в спектакле. Если любит петь — поёт. А кто-то на гитаре всю жизнь хотел научиться играть. Кто-то любит спать, а кто-то — «Денискины рассказы» Драгунского… И вот, получается, таким образом каждый рассказывает свою историю.

Ограничения — в голове

— Работать с актёрами «с особенностями» — это ваше личное побуждение или просто это сейчас модно?

— … Когда актёры Дима и Лёша пришли заниматься ко мне, на тех условиях, на которых у нас преподаётся актёрское мастерство, — для них это было невозможно. Но нас это не остановило. Мы почти год с ними работали. Потом открылся «Инклюзион», и меня позвали туда преподавать. И это вопрос совсем не про «модно». Здесь, пожалуй, как для преподавателя для меня важно, что это серьёзный опыт: потому что к ним пристраиваться нужно по-другому, находить другие подходы… Это совместный длинный путь. Мозг прочищается: у них фантазия работает иначе, воображение. И в чём-то они богаче. Иногда сложно: важно не перегнуть палку — потому что таким актёрам бывает очень тяжело. Но это и интересно на самом-то деле…. И мы, учителя, от них тоже очень много берём.

Кто-то говорит, что они — «люди с ограничениями». У нас же этот вопрос уже даже не стоит — что есть ограничения. Он через какое-то время просто стирается. На самом деле люди с инвалидностью — это люди без чувства юмора. Но наши — безумно жизнерадостные люди! В них очень много энергии, и её необходимо куда-то девать…

Например, вчера мы начали новый проект: Лёшка Ларионов предложил: «Давай-ка я напишу текст!» И сейчас мы уже готовим новый спектакль: я хочу сделать спектакль в форме личной переписки. Кстати, Димка Крупин пишет шикарные тексты. Мне кажется, у него серьёзный писательский талант. А Лёша — классный поэт.

— Что ждёт зрителя в будущем сезоне?

— Очень хочу поставить «Макбета» — спектакль, который давно ношу в себе. Но он требует серьёзных финансовых вложений. И мы очень надеемся, что их найдём.