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Воспитанники школы Дины Мигдал выступят на Флотской с музыкальным спектаклем
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Воспитанники школы Дины Мигдал выступят на Флотской с музыкальным спектаклем 

Управа района Дмитровский города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники школы вокала Дины Мигдал 24 мая представят оригинальный спектакль «Тайна золотого ключа» в Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского района. Об этом сообщили в администрации «Онежского».
— Спектакль повествует обо всем известном Буратино, которому вместе с верными друзьями предстоит раскрыть страшную тайну Доны Карра-Бас, — рассказал сотрудник администрации. — Воспитанники школы вокала Дины Мигдал не только полностью пересмотрели сюжет сказки, переложив ее на современный манер, но и дополнили постановку новыми песнями и известными хитами.
Зрителей будут ждать к 18.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)
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