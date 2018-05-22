Воспитанники школы Дины Мигдал выступят на Флотской с музыкальным спектаклем

Воспитанники школы вокала Дины Мигдал 24 мая представят оригинальный спектакль «Тайна золотого ключа» в Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского района. Об этом сообщили в администрации «Онежского».

— Спектакль повествует обо всем известном Буратино, которому вместе с верными друзьями предстоит раскрыть страшную тайну Доны Карра-Бас, — рассказал сотрудник администрации. — Воспитанники школы вокала Дины Мигдал не только полностью пересмотрели сюжет сказки, переложив ее на современный манер, но и дополнили постановку новыми песнями и известными хитами.

Зрителей будут ждать к 18.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)