Николай Синявский: До поэзии Бродского нужно дорасти

24 мая в день рождения Иосифа Бродского в Гранатном Дворе состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «В куртке Бродского».

Актер театра и кино Николай Синявский и группа Deep Image исполнят стихи нобелевского лауреата под специально написанные музыкальные композиции. Николай Синявский поделился с «ВМ» своим пониманием поэзии Бродского.

— Николай, когда вы познакомились с поэзией Иосифа Бродского?

— При поступлении в театральный институт — Самарскую Академию искусств — педагог, который принимал экзамены, посоветовал мне обратиться к поэзии Бродского. А было это больше 10 лет назад. Я сразу проникся поэзией Бродского, прочитав несколько его стихотворений. С тех пор и читаю его. Спектакль «В куртке Бродского» — наш с Марине (Марине Манасян — вокалистка группы Deep Image — «ВМ») совместный арт-проект.

— Возможно, Бродский помог вам поступить в театральный?

— Несмотря на то, что по рекомендации педагога я сразу же выучил стихотворение Бродского, на экзамене читать его не решился. До Бродского нужно дорасти. Особенно артисту, который намерен читать его стихи. Вряд ли молодой человек без жизненного опыта поймет всю глубину поэзии Бродского.

— Музыкальна ли его поэзия?

— Иосиф Александрович читал свои стихи нараспев, как читают молитвы священнослужители. На мой взгляд, его поэзия музыкальна. Я решился читать поэзию Бродского под специально написанную музыку. Марине Манасян для каждого стихотворения написала мелодию. Если сказать метафорично, то музыка будет сопровождать каждое стихотворение поэта, как ангелы сопровождают людей.

— Будет ли Марине петь?

— Да. Марине исполнит несколько своих песен, а также будут ее вокализы в сопровождении к стихотворениям.

— Культурно-выставочный центр Гранатный Двор — отреставрированный старинный особняк, который сохранил черты прошлых веков. Вписывается ли поэзия Бродского в это пространство?

— Акустика в Гранатном Дворе удивительная. Своды зала позволяют звукам гармонично и равномерно распределяться. Марине сравнила зал Гранатного Двора с храмом — белые стены, белые маленькие окна, как в обители, потолок, уходящий в небо. Сегодня Гранатный Двор — это центр всевозможных творческих экспериментов. И наш спектакль-концерт, я считаю, один из таких смелых арт-экспериментов.

— Объясните, пожалуйста, выбор названия спектакля «В куртке Бродского»? Вы будете читать стихи в куртке?

— Нет, я буду в темных брюках и светлой рубашке, чтобы не отвлекать внешним видом слушателей. В Гранатном Дворе проходила выставка раритетной джинсовой одежды «Джинсы как культ», и среди экспонатов была куртка, которая принадлежала Бродскому. «В куртке Бродского» — метафора, образ.

— Николай, посещали ли вы места, связанные с жизнью Бродского?

— Я был в квартире в Петербурге, на улице Пестеля, где поэт жил с родителями. Эту квартиру Иосиф Александрович описал в своем эссе «Полторы комнаты». Бродский очень любил своих родителей, но судьба их разлучила. В своих стихотворениях Бродский сказал больше, чем во всех интервью вместе взятых. И я имею счастье читать его стихи, да еще и под музыку.

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