В Омске корейские артисты споют на итальянском «Травиату»

В День омского музтеатра 24 мая в опере Дж. Верди «Травиата» основные партии споют солисты из Кореи. В партии Виолетты Валерии выступит О Ён Кюнг (сопрано), Флоры Бервуа — Ким Сун Хи (меццо-сопрано), Альфреда Жермона — Чой Сун Су (тенор), Жоржа Жермона — Джан Чоль (баритон). Арститы сыграют спектакль совместно с труппой Омского государственного музыкального театра под руководством корейского дирижера — маэстро Но Тэ Чол. Сегодня о впечатлениях после первых репетиций они поделились с журналистам.

Одним из сюрпризов совместной постановки станет исполнение бессмертной «Травиаты» на двух языках. Корейские солисты будут петь на итальянском, омичи — на русском. Маэстро Но Тэ Чол похвалил звучание оркестра музыкального театра, которым дирижирует Юрий Соснин . Солисты отметили, что с первой репетиции почувствовали сыгранность с омскими коллегами и музыкантами, а также поблагодарили костюмеров — те умудрились в короткие сроки подогнать сценические костюмы.