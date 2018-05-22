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В Омске корейские артисты споют на итальянском «Травиату»
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В Омске корейские артисты споют на итальянском «Травиату» 

АиФ-Омск 22 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
В День омского музтеатра 24 мая в опере Дж. Верди «Травиата» основные партии споют солисты из Кореи. В партии Виолетты Валерии выступит О Ён Кюнг (сопрано), Флоры Бервуа — Ким Сун Хи (меццо-сопрано), Альфреда Жермона — Чой Сун Су (тенор), Жоржа Жермона — Джан Чоль (баритон). Арститы сыграют спектакль совместно с труппой Омского государственного музыкального театра под руководством корейского дирижера — маэстро Но Тэ Чол. Сегодня о впечатлениях после первых репетиций они поделились с журналистам.
Одним из сюрпризов совместной постановки станет исполнение бессмертной «Травиаты» на двух языках. Корейские солисты будут петь на итальянском, омичи — на русском. Маэстро Но Тэ Чол похвалил звучание оркестра музыкального театра, которым дирижирует Юрий Соснин. Солисты отметили, что с первой репетиции почувствовали сыгранность с омскими коллегами и музыкантами, а также поблагодарили костюмеров — те умудрились в короткие сроки подогнать сценические костюмы.
Отметим, что опера «Травиата» — творение Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» отмечает юбилей — 165 лет на мировой сцене. Впервые «Травиату» представили публике 6 марта 1853 года в оперном театре «Ла Фениче» в Венеции, где она потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из самых популярных.
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