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В Кузьминках поставили «Золушку»
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В Кузьминках поставили «Золушку» 

Управа района Кузьминки 21 минуту назад
Фото: Управа района Кузьминки
Премьера концерта-мюзикла «Золушка» состоялась в школе № 641 имени Сергея Есенина. Зрители увидели новое, юмористическое прочтение этой классической сказки.
— В этот раз главным антагонистом постановки была вовсе не мачеха Золушки, а Фантомас, который украл королевскую корону. Помогали главным героям Мэри Поппинс, Шерлок Холмс и Старик Хоттабыч. В мюзикле пели и играли дети всех возрастов: от учеников начальной школы до старшеклассников, — заявил представитель учреждения.
Концерт был представлен содружеством нескольких школьных творческих коллективов: «Степхоллденс», младшей и старшей групп театральной студии «Антре» под руководством Анастасии Гусевой и вокального ансамбля «Поколение NEXT» под руководством Елены Блиновой. (вт)
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