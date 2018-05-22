Видео: десятки новосибирцев столпились вокруг людей в странных нарядах в центре города

Вечером 22 мая десятки новосибирцев пришли на открытие масштабного фестиваля в театре «Красный факел» — к его началу актёры устроили необычный перфоманс под сильным дождём.

Артисты «Красного факела» надели цирковые костюмы и вышли на крыльцо театра, приветствуя десятки гостей большого фестиваля «Ново-Сибирский транзит». Он начинается сегодня с трёхчасового спектакля «Пер Гюнт».

Накануне открытия на площадку у театра поставили туристические палатки — в этом году темой стала «пешеходная зона» и туристы с рюкзаками, пояснил директор «Красного факела» Александр Кулябин. В прошлые годы фестиваль оформляли в автомобильной, авиа— и железнодорожной тематике.

«Мы действительно не подбирали специально под какую-то тенденцию, но, например, можно назвать одной из тенденций, что в этой афише несколько спектаклей, которые так или иначе связаны с темой нашей недавней истории — историей XX века. Каких-то трагических событий и попытки рефлексировать на какие-то болезненные исторические темы», — рассказала об особенностях репертуара эксперт фестиваля, театральный критик Анна Банасюкевич.

Спектакли «Ново-Сибирского транзита» — театров Урала, Сибири и Дальнего Востока —будут идти до 30 мая. Среди участников — «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерова и Норильска.

Новосибирск будет представлен спектаклями трёх драматических театров: «Глобус», «Старый дом» и «Красный факел».