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Видео: десятки новосибирцев столпились вокруг людей в странных нарядах в центре города
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Видео: десятки новосибирцев столпились вокруг людей в странных нарядах в центре города 

ngs.ru 17 минут назад
Фото: ngs.ru
Вечером 22 мая десятки новосибирцев пришли на открытие масштабного фестиваля в театре «Красный факел» — к его началу актёры устроили необычный перфоманс под сильным дождём.
Артисты «Красного факела» надели цирковые костюмы и вышли на крыльцо театра, приветствуя десятки гостей большого фестиваля «Ново-Сибирский транзит». Он начинается сегодня с трёхчасового спектакля «Пер Гюнт».
Накануне открытия на площадку у театра поставили туристические палатки — в этом году темой стала «пешеходная зона» и туристы с рюкзаками, пояснил директор «Красного факела» Александр Кулябин. В прошлые годы фестиваль оформляли в автомобильной, авиа— и железнодорожной тематике.
«Мы действительно не подбирали специально под какую-то тенденцию, но, например, можно назвать одной из тенденций, что в этой афише несколько спектаклей, которые так или иначе связаны с темой нашей недавней истории — историей XX века. Каких-то трагических событий и попытки рефлексировать на какие-то болезненные исторические темы», — рассказала об особенностях репертуара эксперт фестиваля, театральный критик Анна Банасюкевич.
Спектакли «Ново-Сибирского транзита» — театров Урала, Сибири и Дальнего Востока —будут идти до 30 мая. Среди участников — «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерова и Норильска.
Новосибирск будет представлен спектаклями трёх драматических театров: «Глобус», «Старый дом» и «Красный факел».
Фестиваль завершится спектаклем «Иллюзия» — ради него один из артистов Константин Телегин превратился в женщину.
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