Василий Лановой выступил на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде

Народный артист Василий Лановой 21 мая прочел перед нижегородцами повесть «Метель» Александра Пушкина на XV международном фестивале искусств имени Андрея Сахарова

«Я люблю все произведения Пушкина, и стихи и прозу. Пушкин — это гордость России, это удивительное проявление русской души, — сказал Лановой во время пресс-конференции в Нижегородской филармонии. — «Метель» я читаю давно. В своем исполнении стараюсь придерживаться тех интонаций, которые заложены поэтом».

Также народный артист рассказал, что до сих пор главным делом его жизни остается работа в театре и кино. Так, в 2017 году вышел фильм с его участием «Чужой дед». От игры в сериалах артист отказывается, так как, по его мнению, там отсутствует драматургия. Кроме того, большое значение артист уделяет общественной работе, например, каждый год участвует в акции «Бессмертный полк».

«Отрадно, что движение Бессмертный полк разрастается по всему миру. В этом году к акции присоединились русские, проживающие в Австралии», — отметил Лановой.

Война, по признанию актера, оставила неизгладимый след в его душе. Его мать и отец стали инвалидами, работая на вредном производстве во время Великой Отечественной войны.

«Мои родители — украинцы. Из-за голода 1931 года отцу пришлось уехать на заработки в Москву. Потом переехали и мы с матерью. 20 июня 1941 года мама посадила меня и моих сестер на поезд до Украины, чтобы мы провели лето у бабушки с дедушкой. Утром 22 июня мы вышли на украинскую землю и увидели самолеты, которые летели бомбить Одессу. И 3,5 года мы жили у бабушки с дедушкой, не видясь с родителями. Мне на момент начала войны было 7 лет, а сестрам — 4 и 10 лет. Когда родители вернулись, мама имела инвалидность первой группы, а папа — второй. Они всю войну трудились на химическом заводе и разливали вручную противотанковую жидкость. Это был наш семейный вклад в победу», — рассказал Лановой

В память о героях Великой Отечественной войны во втором отделении своего выступления актер прочитал военную поэзию.

Фото: music-nn.ru Справка: