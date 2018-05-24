В Киргизии провели концерт в память о Дмитрии Хворостовском

В программе прозвучали песни военных лет из репертуара известного российского баритона. Поддержать киргизских коллег в Бишкек специально приехал друг Дмитрия Хворостовского , солист ведущих мировых оперных театров Денис Седов

Концерт проходил в большом зале национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в сопровождении государственного симфонического оркестра имени Джумахматова под управлением главного дирижера, заслуженного артиста КР Рахата Осмоналиева.

Примечательно, что именно в этом зале в августе 2003 года Дмитрий дал в Киргизии свой первый и единственный концерт, на котором представил любителям оперы сольную программу. Публика благодарила его овациями. И вот теперь в мае 2018-го его коллеги и почитатели таланта отдавали дань памяти любимому певцу, исполняя «Журавлей», «Катюшу», «Вечер на рейде». Выступления сопровождались видеорядом, выведенным на экран, установленный на сцене, — кадрами из военных фильмов, подборкой фотографий с выступлений Хворостовского.

Вместе со взрослыми исполнителями память оперной звезды почтил детский коллектив «Алмаз-студио». Со своими воспитанниками на сцену вышел их руководитель — Алмаз Истамбаев. Они представили публике знаменитую «Смуглянку». Последний куплет песни вместе с детским хором пел весь зал.

— Наш концерт является своеобразным продолжением эстафеты, начатой нашими коллегами в марте 2018 года, когда было решено ежегодно проводить акции памяти Дмитрия Хворостовского, — рассказал ведущий солист Киргизского национального академического театра оперы и балета КР Алмаз Истамбаев. — Идейным вдохновителем сегодняшнего концерта выступило руководство филармонии. В программу вошли песни военных лет, с которыми в свое время выступал Дмитрий Хворостовский. С предложением поддержать нашу акцию я обратился к Денису Седову. Он согласился без колебаний.

Денис Седов вышел за тематические рамки, спев публике известные произведения «Вдоль по Питерской», «Ямщик, не гони лошадей», «Очи черные». Причем последний романс он исполнил под собственный аккомпанемент на гитаре.

— Я познакомился с Дмитрием в конце 1990-х годов, во время стажировки в одном из европейских театров, — вспоминает о старшем друге Денис Седов. — Этого доброго, отзывчивого человека просто невозможно забыть. В нем было столько искренности, теплоты, он готов был броситься на помощь каждому.

Все собранные от концерта средства переданы в фонд помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Справка «РГ»

15 марта в Киргизии ежегодно будет отмечаться день памяти Дмитрия Хворостовского