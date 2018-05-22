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В Красноярске создадут музей памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского
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В Красноярске создадут музей памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Музей памяти легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского создадут в Красноярске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства края со ссылкой на врио губернатора региона Александра Усса.
"У нас будет и музей. Мы попытаемся сделать так, чтобы своеобразной музыкальной Меккой мирового плана, связанной с именем Хворостовского, стали не Москва, не Лондон, а именно Красноярск", — процитировали в пресс-службе слова Усса. Также врио губернатора отметил, что среди проектов увековечивания памяти Хворостовского организация музыкального фестиваля.
Как пояснила ТАСС начальник пресс-службы Елена Уляшева, сроки создания музея пока не обозначаются, но уже 31 мая в Москве минкультуры края представит концепцию его создания. «Идея активно прорабатывается, обсуждается с родственниками, которые готовы передать в музей многие вещи певца», — сказала она.
Ранее имя Хворостовского присвоили красноярскому театру оперы и балета.
Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. По завещанию артиста его прах разделили на две части, одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 28 ноября. В Красноярске, уроженцем которого являлся певец, ему планируют установить памятник и заложить в основание капсулу с прахом.
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