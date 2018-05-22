Юные вешняковцы верят в настоящую дружбу

Юные вешняковские актёры продемонстрировали свои таланты в спектакле «Сказка о настоящей дружбе».

Премьера была сыграна в рамках отчётного мероприятия театральной студии под руководством Ольги Васильевой . По сюжету сказки Зайчик поссорился со своим другом Медвежонком. После этого у него началась целая череда злоключений: его обижали Лисичка, Волк и даже кроты. Наконец Зайчик обратился за помощью к Медвежонку, а тот посоветовал обратиться к мудрой Сове. Она призвала друзей больше никогда не ругаться, ведь поодиночке их гораздо легче обидеть.

После спектакля родители смогли посмотреть яркое выступление хореографической студии «Тип-Топ» под руководством Влады Мурашовой. Юные танцовщицы удивили слаженностью своих танцевальных движений.

Все ребята-участники были награждены памятными грамотами, которые вручили сотрудники ГБУ «Центр Вешняки.