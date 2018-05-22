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Юные вешняковцы верят в настоящую дружбу
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Юные вешняковцы верят в настоящую дружбу 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Юные вешняковские актёры продемонстрировали свои таланты в спектакле «Сказка о настоящей дружбе».
Премьера была сыграна в рамках отчётного мероприятия театральной студии под руководством Ольги Васильевой. По сюжету сказки Зайчик поссорился со своим другом Медвежонком. После этого у него началась целая череда злоключений: его обижали Лисичка, Волк и даже кроты. Наконец Зайчик обратился за помощью к Медвежонку, а тот посоветовал обратиться к мудрой Сове. Она призвала друзей больше никогда не ругаться, ведь поодиночке их гораздо легче обидеть.
После спектакля родители смогли посмотреть яркое выступление хореографической студии «Тип-Топ» под руководством Влады Мурашовой. Юные танцовщицы удивили слаженностью своих танцевальных движений.
Все ребята-участники были награждены памятными грамотами, которые вручили сотрудники ГБУ «Центр Вешняки.
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