Выходные 25–27 мая: Esquire Weekend 2018 и открытие летней программы «Стрелки» 

Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 25 по 27 мая.
ПЯТНИЦА, 25 мая Премьера фильма «Черновик»
Премьера фантастического фильма «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко 25 мая выходит в российский прокат. В центре — история о талантливом дизайнере компьютерных игр Кирилле, которого стирают из памяти всех родных и близких людей. По сюжету в новой жизни он становится таможенником между Землей и параллельными мирами, которых очень много во Вселенной. Сможет ли он разгадать тайну этих миров и вернуться к комфортной жизни? В главных ролях — Юлия Пересильд и Евгений Цыганов.
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 250 рублей
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Открытие летней программы в «Стрелке»
Вечеринка в честь открытия летней программы «Стрелки» Strelka summer opening party 2018 с участием группы Sun Ra Arkestra пройдет 25 мая на «Красном Октябре» в Москве. Уникальность этой группы в постоянном музыкальном поиске: наряду с джазовыми инструментами используются аналоговые синтезаторы Moog, гонги и родезийские колокола, что создает неповторимое звучание. Их творчество стало предвестником модного движения — афрофутуризма. На сцене, оформленной в космической и ретрофутуристичной тематике, вместе с 12 музыкантами из Sun Ra Arkestra выступят диджей Марк Щедрин и лидер группы СБПЧ Кирилл Иванов. В качестве дресс-кода гостям предлагают одеться в стиле афрофутуризм.
Где: Москва, Strelka Bar на Красном Октябре
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Цена: 2 000 рублей
Первый Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» с 22 по 31 мая проходит в Московской области и москве. В программе — показ спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции специалистов по истории русского театра, мастер-классы от художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова и др. Открылся фестиваль эскизом спектакля «Записки покойника» по мотивам романа Михаила Булгакова «Театральный роман». На церемонии закрытия фестиваля назовут лауреатов премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль — победители получат статуэтки «Верю». С расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте Губернского театра.
Где: Московская область, Орехово-Зуево, Зимний театр (ул. Волкова, 25); Москва, Московский Губернский театр
Цена: от 800 до 2500 рублей
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СУББОТА, 26 мая Esquire Weekend 2018
Второй фестиваль Esquire Weekend 2018 пройдет в Москве 26 мая. Глянцевый журнал соберет своих читателей на площадке Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре. Как и в прошлом году, пространство фестиваля будет поделено на несколько тематических зон согласно рубрикам журнала: «Музыка», «Диалоги», «Правила жизни», «Шедевр», «Женщина, которую мы любим», «Чтение», «Гардероб» и «Голод». На музыкальной сцене выступит Therr Maitz, Дельфин, Хаски, Артем Севидов, группа «Мы», а также музыкальный проект доктора-дантиста Антона Криворотова D. O. C. С лекциями на фестивале выступят главный редактор журнала Сергей Минаев, Ксения Собчак, Елена Летучая, Максим Фадеев и другие. Необычной площадкой станут «Правила жизни» кумиров, которые будут представлены в формате рок-оперы. На фестивале будет работать фудмаркет от главных гастрономических проектов Москвы.
Где: Москва, ММСИ на Гоголевском бул.
Цена: 2000 рублей (входной билет), 500 рублей (закрытая гостиная Speakeasy)
Открытие Fantomas Rooftop
Еще одна вечеринка в честь наступления лета 2018 — Fantomas Rooftop — 26 мая пройдет на крыше «Фантомаса» в Москве. В программе открытия летнего сезона: Sebastian Leger (France), Azamat (Sunset Dj-Set), Spy.Der, Dinastia, Cosmonaut, Valencia, Sheronov, Acrobat, Alexander Smith, Sneg и другие. На входе действует FC.
Где: Москва, Болотная набережная, 3, с.4 Цена: от 1500 до 2 000 рублей
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День рождения «Активного гражданина»
День рождения проекта «Активный гражданин» 26 мая пройдет в Парке Горького. В 12:00 начнут работать все анимационные площадки и шатры, с 14:00 на сцене будет играть DJ Fedor Fomin. В 15:00 начнется концерт с участием Алексея Кортнева, Полины Гагариной, Егора Крида, Алексея Воробьёва, группы IOWA, Вахтанга, Кравца, Мота, Сергея Мазаева, Детского театра «Домисолька», групп Kvatro, «Марсель» и «Градусы». В 15:45 состоится музыкальный флешмоб с участием активных граждан и артистов. Ведущие концерта — Ольга Шелест и Антон Комолов. С 18:00 на сцене DJ Портнов и МС Маркин.
Где: Москва, Парк Горького
Цена: бесплатно
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Праздник «Стойкий оловянный солдатик»
Подмосковный музей «Бородинское поле» 26 и 27 мая устроит военно-исторический праздник «Стойкий оловянный солдатик». В программе — военно-историческая реконструкция «Сквозь дым летучий», интерактивные площадки, где можно будет увидеть «Бивак русской армии» и «Бивак французской армии», «Полевой лагерь», «Историческое фехтование» и многое другое. Все желающие смогут пообедать на полевой кухне.
Где: Московская область, Можайский район, д. Бородино
Цена: бесплатно
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Фестиваль поэзии «#вЖЫвую»
Благотворительный фестиваль поэзии «#вЖЫвую», посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта «Живые поэты», 26 мая пройдет в арт-пространстве NOL. Книга вышла в конце апреля 2018 и объединила 119 лучших авторов «ЖЫ» за три года, среди которых Борис Гребенщиков и Андрей Бледный, Глеб Самойлов и Хаски, Диана Арбенина, Олег Груз, Ольга Седакова, Loc-Dog, Вера Павлова, Евгений Алехин, Илья Черт, Аля Кудряшева и многие другие. В программе — выступления современных поэтов Лехи Никонова и Дмитрия Воденникова, Яшки Казановой и Андрея Орловского, а также композитора Миши Мищенко, музыкантов Саши Гагарина («Сансара»), Алексея Румянцева («Пионерлагерь Пыльная Радуга») и Вадика Королева (OQJAV). Часть выручки с фестиваля организаторы направят тяжелобольным детям — подопечным благотворительного фонда «Линия жизни».
Где: Москва, арт-пространство NOL Цена: от 500 до 900 рублей
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая Закрытие фестиваля «Рыбная неделя»
Городской фестиваль «Рыбная неделя», который проходил в Москве с 17 мая, 27 мая будет работать последний день. Еще можно успеть попробовать ресторанные деликатесы и морепродукты из разных стран и регионов России — марсельский рыбный суп буйабес, рыбу с Дальнего Востока, из Якутии, Мурманска, Астрахани, Черноморского побережья, а также свежие устрицы, крабы, копченые креветки, корюшку и многое другое. Рыбные рестораны Москвы представили свою продукцию на площади Революции, на Кузнецком мосту устроили ярмарочный городок и коптильню, а на Тверской площади установили арт-объекты — диковинных рыб, морских звезд и кораллы.
Где: Москва, пл. Революции, Манежная площадь, Кузнецкий мост, Тверская площадь, Профсоюзная ул., Зеленоград
Цена: бесплатно
Бразильский карнавал в Измайловском парке
Карнавальное шествие в духе Рио-де-Жанейро 27 мая пройдет в Измайловском парке на Аллее большого круга. Темой карнавала станет футбол. В программе — большой концерт бразильских ритмов, музыки, песен и танцев. Карнавал пройдет в рамках Московского самба-фестиваля, на который съедутся барабанщики и танцоры из регионов России и СНГ, а также Европы и Бразилии.
Где: Москва, Измайловский парк
Цена: бесплатно
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