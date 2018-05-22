Воспитанники детского сада Дмитровского района посетили Московский театр кукол

Воспитанники старшей группы дошкольного отделения № 656 на Клязьминской побывали на мероприятии «Театральное закулисье» в Московском театре кукол. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята не только посмотрели кукольный спектакль «Щелкунчик», но и прошли по театру с экскурсией, — рассказал представитель администрации. — Для детей провели мастер-классы, конкурсы, а в конце ребят наградили грамотами и сладкими призами.

Напоминаем, дошкольное отделение № 656 находится по адресу улица Клязьминская, дом 19а. (мю)