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Воспитанники детского сада Дмитровского района посетили Московский театр кукол
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Воспитанники детского сада Дмитровского района посетили Московский театр кукол 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники старшей группы дошкольного отделения № 656 на Клязьминской побывали на мероприятии «Театральное закулисье» в Московском театре кукол. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята не только посмотрели кукольный спектакль «Щелкунчик», но и прошли по театру с экскурсией, — рассказал представитель администрации. — Для детей провели мастер-классы, конкурсы, а в конце ребят наградили грамотами и сладкими призами.
Напоминаем, дошкольное отделение № 656 находится по адресу улица Клязьминская, дом 19а. (мю)
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