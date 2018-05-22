Первую осетинскую оперу «Коста» в новом прочтении представят во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. / ТАСС /. Премьера оперы «Коста», посвященная основоположнику осетинской литературы, поэту Коста Хетагурову , состоится во Владикавказе с участием солистов Мариинского театра. Как сообщили в пресс-службе филиала театра в Северной Осетии, опера будет представлена в новом прочтении.

"Премьера двухактной оперы композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Христофора Плиева «Коста» состоится 26 и 28 мая во Владикавказе на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Национального государственного театра оперы и балета. Первую национальную оперу представят в новом прочтении, между действиями будут звучать на осетинском языке стихотворения осетинского поэта Коста Хетагурова", — сказал собеседник агентства.

Постановка оперного спектакля приурочена к 60-летию Национального государственного театра оперы и балета. Режиссер-постановщик оперы — народный артист Северной Осетии Анатолий Галаов . В спектакле заняты солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга, филиала Мариинского театра — Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии, артисты Дигорского государственного драматического театра под руководством дирижера Заурбека Гугкаева. Инициатором и музыкальным руководителем оперы является художественный руководитель Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии Лариса Гергиева

В основе сюжетной линии оперного спектакля лежат реальные события из жизни Коста Хетагурова, мотивы его поэтического творчества.