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Первую осетинскую оперу «Коста» в новом прочтении представят во Владикавказе
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Первую осетинскую оперу «Коста» в новом прочтении представят во Владикавказе 

ТАСС 11 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Премьера оперы «Коста», посвященная основоположнику осетинской литературы, поэту Коста Хетагурову, состоится во Владикавказе с участием солистов Мариинского театра. Как сообщили в пресс-службе филиала театра в Северной Осетии, опера будет представлена в новом прочтении.
"Премьера двухактной оперы композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Христофора Плиева «Коста» состоится 26 и 28 мая во Владикавказе на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Национального государственного театра оперы и балета. Первую национальную оперу представят в новом прочтении, между действиями будут звучать на осетинском языке стихотворения осетинского поэта Коста Хетагурова", — сказал собеседник агентства.
Постановка оперного спектакля приурочена к 60-летию Национального государственного театра оперы и балета. Режиссер-постановщик оперы — народный артист Северной Осетии Анатолий Галаов. В спектакле заняты солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга, филиала Мариинского театра — Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии, артисты Дигорского государственного драматического театра под руководством дирижера Заурбека Гугкаева. Инициатором и музыкальным руководителем оперы является художественный руководитель Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии Лариса Гергиева.
В основе сюжетной линии оперного спектакля лежат реальные события из жизни Коста Хетагурова, мотивы его поэтического творчества.
Впервые оперу «Коста» с участием известных осетинских исполнителей представили в 1960 году в Москве в рамках Декады осетинского искусства и литературы. За дирижерским пультом стояла первая женщина-дирижер, уроженка Северной Осетии Вероника Дударова.
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