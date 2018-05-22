Импровизации на темы жизни 

Международный фестиваль «Другое искусство» прошёл в Пскове в третий раз. А до этого в Пскове проводился фестиваль особых театров «Великая сила искусства». В 2018 году на фестиваль приехали участники из многих регионов России, из Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Латвии, Эстонии и Узбекистана. И само понятие «другое» здесь постепенно приобретает какой-то иной смысл. «Сформировать уважительное отношение общества»Под «другим» первоначально подразумевалось искусство людей с «особенностями развития». Организаторы ежегодного фестиваля, разумеется, по-прежнему ставят перед собой задачу «сформировать уважительное отношение общества к людям с особенностями развития и организовать их социокультурную интеграцию с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства». На сцене академического драмтеатра в качестве артистов одновременно могут оказаться слепоглухие, люди с синдромом Дауна, ДЦП и т.д. И если в медиахолле демонстрируют художественный фильм, то, даже не читая анонс, легко догадаться, что одним из героев окажется кто-нибудь очень нестандартный (в данном случае, больной дварфизмом, то есть карлик, как его называют в фильме). На фестивалях, не причисляющих себя к «другому искусству», тоже полно нетипичных героев. Однако в последние годы на творческие фестивали очень часто отбираются фильмы и спектакли в духе «Дома, который построил Джек» Ларса фон Триера, показанного недавно на Каннском фестивале. С одной стороны, зрители с этого фильма уходили из-за того, что в нём «много неоправданной жестокости над женщинами и детьми», а с другой оставшиеся по окончании аплодировали стоя. Авторы подобных произведений искусства склонны к эпатажу, изучению «тёмных» сторон жизни. Часто в главные герои выбирается какой-нибудь маньяк-убийца (как в спектакле «Роберто Зукко», несколько лет шедшем на псковской сцене). «Другое искусство» относится к тем фестивалям, со спектаклей и фильмов которого, если уж зритель оказался в зале, в ужасе убегать не придётся. Вам не будут говорить, что «человеческий самец — самое отвратительное животное». «Другое искусство» тянется к свету. Видимо, в том числе потому, что в жизни артистов и художников с «особенностями развития» мрачных красок и без того полно. Другое значит светлое. И здесь важно не переусердствовать со светом, не засветить — во время мастер-классов, спектаклей, художественных выставок. «В танцевальном спектакле может участвовать человек с несовершенным телосложением»В позапрошлом году Ксения Алфёрова на открытии фестиваля сказала: «Настоящее искусство — это когда от души, от сердца». Но так ли это? Мало ли что делается от души, от сердца. В сердцах, например, можно выругаться. Искусство — это образное осмысление действительности, способ познания мира… Иногда образное осмысление доходит до крайностей, когда совсем непонятно — искусство ли это вообще?На фестивале «Другое искусство» такие вопросы тоже задавались. Особенно в прошлые годы. Но инициатор этого международного фестиваля Дмитрий Месхиев в 2016 году уверенно произнёс: «Это искусство в чистом виде. Такой искренней радости я не видел никогда в жизни». Кадры из спектаклей интегрированного Театра движения ЛИК. Узбекистан. Возможно, так оно и есть. Но ведь искренняя радость может возникнуть от чего угодно. От выигрыша любимой футбольной команды. От захватывающего вида из окна. От первой (второй, третьей, последней) любви. Является ли искренняя радость критерием искусства?Возможно, правильнее говорить о творчестве, то есть о «создании чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других». В мире сейчас столько так называемого другого искусства, что для искусства как такового часто не находится места. Критерии настолько размыты, что даже искусствоведы теряются. Точнее, как раз усилиями искусствоведов искусством может быть объявлено всё что угодно. Это совсем не значит, что фестиваль «Другое искусство» не нужен. Театр, музыка, изобразительное творчество нужны всем во все времена. В ХХ и особенно в ХХI веке за искусство выдаются «творения», которые раньше вряд ли кому-нибудь пришло в голову считать искусством. Например, поджог двери ФСБ на Лубянке или поджог здания Банка Франции. В таком случае, «перформанс» со взрывом кареты Александра II тоже может быть задним числом признать актом искусства, тем более что за взрывом последовало продолжение. На месте взрыва был построен храм Спаса на Крови. Не было бы «перформанса» — не было бы красивого храма. «Другое искусство», к счастью, к поджогам отношение не имеет. Оно намеренно избегает эпатажа и скандалов. Лучшие образцы «другого искусства», из года в год демонстрирующиеся на псковском фестивале, как раз и доказывают, что скидки для настоящего искусства не требуются. Слово «другое» отлетает, как ступень от взлетевшей ракеты, и остаётся просто искусство. Этого вполне достаточно. Андрей Щукин. «Тройка». Выставка фестиваля «Другое искусство». На мой взгляд, самый яркий пример этого года — вечер инклюзивной хореографии, который 17 мая 2018 года провёл на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина интегрированный Театр движения ЛИК из Узбекистана. Театр был создан в Ташкенте ещё в СССР и к совместному творчеству с людьми с особенностями развития пришёл не сразу. Вначале это была просто современная хореография, импровизации. Двадцать с лишним лет назад художественный руководитель театра ЛИК Лилия Севастьянова проводила во Франции «ателье танцевальной импровизации. Среди стажёров оказалась девушка-инвалид. Она передвигалась на костылях. Её движения в показанном позднее спектакле были очень выразительны. Стало понятно, что „в настоящем глубоком театре зритель „видит“ актёра на уровне души, как бы „сквозь тело“… даже в танцевальном спектакле может участвовать человек с несовершенным телосложением“. Несовершенное телосложение как способ достигнуть совершенства.»На уровне глаз»Искусство — это очень тонкая вещь. Но ещё тоньше то, что называют «другим искусством». Если создатели занимаются не просто лечебной терапией и реабилитацией, а искусством, то слово «другой» со временем оказывается лишним. Это искусство становится твоим — независимо от того, какое у тебя здоровье. Смотришь и понимаешь: нет необходимости умиляться, а самим тихо радоваться, что мы-то, слава богу, здоровы, в отличие от некоторых…Что-то похожее случается в немецком фильме «На уровне глаз» режиссёров Эви Голдбраннер и Йоахима Долхопфа, показанном в переполненном театральном медиахолле сразу же после выступления театра ЛИК. В фильме восьмёркой здоровых гребцов руководит карлик. Его играет канадский актёр Джордан Прентис. Команда гребцов побеждает потому, что участники её дополняют друг друга. У каждого свои сильные качества. У одних высокий рост и физическая сила, у других маленький рост, сила духа и умение управлять лодкой. Кадр из фильма «На уровне глаз». Германия. На этом же принципе основаны и некоторые коллективы, принимавшие участие в фестивале «Другое искусство». Творческие коллективы вполне могут формироваться по принципу восьмёрки распашной с рулевым, как в академической гребле. В ЛИКе около 40 человек, и больше половины из них — «колясочники», глухонемые, люди с ДЦП, олигофренией и синдромом Дауна, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, есть незрячая актриса… Но это — только стартовая позиция. Нет никакой гарантии того, что в итоге может получиться нечто, достойное большой сцены. И тогда подключается талант, вкус… Театр движения ЛИК даст фору многим театрам, выступавшим на этой же сцене совсем недавно, в том числе тем, чьи спектакли выдвигаются на самые престижные театральные премии. Когда-то на одной из репетиций «Импровизаций на темы жизни» артист с тяжёлой формой ДЦП, танцуя в инвалидной коляске, неожиданно для всех встал, держась за перекладину. Теперь он танцует на своих ногах — при поддержке танцовщиков. Так было и в Пскове. И это было не только духоподъёмно, но и красиво. Импровизации на темы смерти — удел других фестивалей. Андрей Щукин. «Одиночество». Выставка фестиваля «Другое искусство». Красота бросается в глаза и в спектакле «Кармен», созданном творческая группа Театрального института имени Бориса Щукина при участии центра реализации творческих проектов «Инклюзион» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». С него фестиваль начался. «Кармен» Проспера Мериме — история не менее кровавая, чем «Дома, который построил Джек». Чего только стоит эпиграф, которым эта новелла открывается: «Всякая женщина — зло; но дважды бывает хорошей — или на ложе любви, или на смертном одре». Но Мериме рассказал её, основываясь на иных законах, чем фон Триер. Новелла эта, несмотря на описанные убийства, — жизнеутверждающая. Как и спектакль, показанный в Пскове. Хотя некоторых потенциальных зрителей всё ещё пугает объявленная «особенность развития». Как в фильме «На уровне глаз» напугал одиннадцатилетнего Михаэля (Луис Форбах) внешний вид того, кого он посчитал своим отцом. «На уровне глаз» — это трагикомедия. Её можно отнести к детско-юношескому кино. Это жанр в России в последние десятилетия почти умер. Тем важнее было увидеть этот фильм на российском экране. Такое кино действует намного сильнее, чем бесконечные разговоры о толерантности. В первую очередь не из-за идей, а из-за художественного воплощения. Маленький актёр Луис Форбах и большой маленький актёр Джордан Прентис — очень яркий дуэт. Когда о важных вещах говорится с юмором, то испуг, если он и был, быстро проходит. Сцена из спектакля «Кармен». Творческая группа Театрального института имени Бориса Щукина при участии центра реализации творческих проектов «Инклюзион» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Фото: Андрей Кокшаров. Завершился фестиваль во дворе Центра лечебной педагогики в Корытово благотворительным аукционом* и концертом «Воздух-джаз» — естественно, на открытом воздухе. Последними участниками программы была группа St. Petersburg Ska-Jazz Review. Один из участников Ska-Jazz Review Сергей Ефременко (лидер группы Markscheider Kunst) в ожидании своего выступления ходил по окрестностям и делился впечатлениями. «Как мне здесь нравится», — сказал он. В Пскове и окрестностях на свежем воздухе он выступал множество раз на разных площадках, и ему было с чем сравнить. Глядя на небо, предвещавшее дождь, мы вспомнили псковский концерт в «Зелёном театре», когда во время совместного выступления Markscheider Kunst и группы «Аквариум» грянул ливень, и стало заливать аппаратуру. Пришлось на час приостановить концерт, а апогеем того концерта стал выход мужика с топором. Он принялся рубить деревянную сцену, чтобы вода стекала под сцену. Это было лет 15 назад. В этот раз псковский дождь всех пощадил и лишь немного освежил танцующих участников. «Твоя печаль — парус твоей надежды», — как поёт Markscheider Kunst. Умение превращать минусы в плюсы — это большое искусство. * На благотворительном аукционе, проведённом при поддержке Театрально-концертной дирекции Псковской области, было представлено 12 лотов: картины псковских художников. В итоге удалось собрать 133 тысячи рублей. Все средства направят на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове».