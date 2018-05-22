Московский театр посетил Махачкалу по программе «Большие гастроли»

Московский театр посетил Махачкалу по программе «Большие гастроли»Сегодня в конференц-зале министерства культуры РД прошла пресс-конференция посвященная программе «Большие гастроли». Труппа «Школы современной пьесы» вместе с худруком Иосифом Райхельгаузом и руководителем дирекции информационных ресурсов Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Иваном Донцовым посетили Дагестан с целью показать жителям свои знаменитые спектакли — «Вредные советы» и «Умер-шмумер, лишь бы был здоров».

Замминистра культуры РД Мурад Гаджиев поприветствовал гостей и поблагодарил их за приезд, отметив, что их визит полезен для жителей республики, — «То, что вы делаете, то, что вы приехали в Махачкалу — это прекрасно и мы рады видеть вас в дальнейшем, мы хотим видеть вас и нам кажется, что чем больше московских театров будут приезжать в республику Дагестан, тем более высокое духовное воспитание получают наши жители».

Иосиф Райхельгауз признался, что в Дагестане он впервые: «Я никогда здесь не был, меня все поражает, я не подозревал, что нахожусь в таком огромном городе, не подозревал, что тут так красиво».

О спектакле худрук театра рассказал, что в Москве он проходит более 10 лет и продолжает покорять зрителя:

«В Москве спектакль наконец соединился со зрителями. Я горжусь тем, что спектакль сложился в единую драматургию. Я сейчас не говорю — это хорошо или плохо, вы сами увидите и в общем-то рецензии вышли замечательные. Московский комсомолец , я думаю, нам выдвинет свою престижную премию, рецензии очень хороши, но это неважно. Зрителю важно, что они видит, что воспринимает. Поэтому я с трепетом и волнением жду сегодняшней премьеры».

В завершение конференции Мурад Гаджиев рассказал о необходимости относиться к роли культуры в Дагестане с должным уважением и интересом, —

«Мне кажется, что наши СМИ — те люди, которые должны поддерживать театр. Иногда я разговариваю с людьми о культуре, о роли культуры в Дагестане — не все понимают, поддерживают, осознают насколько важна культура».

Напомним, что спектакли «Вредные советы» и «Умер-шмумер, лишь бы был здоров» проходят в течение двух дней, 22 и 23 мая в Дагестанском государственном Русском драматическом театре им. М. Горького.