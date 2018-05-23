Концерт симфонического оркестра театра с участием солиста Дмитрия Ульянова 

Дмитрий Ульянов сегодня является одним из самых ярких исполнителей своего поколения, и одним из самых востребованных басов в европейских оперных домах. Как приглашенный солист выступает в таких театрах, как: Венская государственная опера (Генерал в «Игроке» Прокофьева), неаполитанский театр Сан-Карло (Борис Тимофеевич в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича), Фламандская опера (Даланд в «Летучем голландце» Вагнера), Национальная опера Нидерландов (Хан Кончак и Владимир Галицкий в «Князе Игоре» Бородина; постановка Дмитрия Чернякова), Театр Реал Мадрид (Царь Додон в «Золотом петушке» Римского-Корсакова, постановка Лорана Пелли), регулярно поет на сцене Большого театра России. Сотрудничает с крупнейшими оперными фестивалями — в Экс-ан-Провансе и Зальцбурге.
Солист оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с 2000 года. На сцене этого театра исполнил партии: Кутузов ("Война и мир" Прокофьева), Дон Жуан ("Дон Жуан" Моцарта), Линдорф-Коппелиус-Дапертутто-Миракль ("Сказки Гофмана" Оффенбаха), Гремин ("Евгений Онегин" Чайковского), Рамфис ("Аида" Верди), Гудал ("Демон" Рубинштейна). Последней крупной работой Дмитрия Ульянова стала партия Князя Ивана Хованского ("Хованщина" Мусоргского), за которую он получил Российскую оперную премию «Casta Diva».
В программу концерта 23 мая войдут избранные произведения Модеста Мусоргского (прозвучат сцены из оперы «Борис Годунов») и Дмитрия Шостаковича (Симфония № 1 и Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» для баса, хора и оркестра).
За пультом — главный дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов.
В концерте принимает участие хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова.