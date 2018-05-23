Концерт симфонического оркестра театра с участием солиста Дмитрия Ульянова

Солист оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с 2000 года. На сцене этого театра исполнил партии: Кутузов ("Война и мир" Прокофьева), Дон Жуан ("Дон Жуан" Моцарта), Линдорф-Коппелиус-Дапертутто-Миракль ("Сказки Гофмана" Оффенбаха), Гремин (" Евгений Онегин " Чайковского), Рамфис ("Аида" Верди), Гудал ("Демон" Рубинштейна). Последней крупной работой Дмитрия Ульянова стала партия Князя Ивана Хованского ("Хованщина" Мусоргского ), за которую он получил Российскую оперную премию «Casta Diva».

В программу концерта 23 мая войдут избранные произведения Модеста Мусоргского (прозвучат сцены из оперы «Борис Годунов») и Дмитрия Шостаковича (Симфония № 1 и Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» для баса, хора и оркестра).

За пультом — главный дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов

В концерте принимает участие хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова.