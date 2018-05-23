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«Путешествия Гулливера» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
По просьбе Театра имени Наталии Сац композитор Алексей Ларин дописал вторую часть к своему балету «Гулливер в стране лилипутов», и теперь зрители смогут увидеть Гулливера и в стране лилипутов, и в стране великанов. Мировая премьера балета «Путешествия Гулливера» выйдет в постановке художественного руководителя балета театра Кирилла Симонова.
В оформлении спектакля использован 3D-mapping, благодаря чему оживают захватывающие сцены из романа Джона Свифта. Премьера спектакля пройдёт в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», с которым сотрудничает театр им. Н. И. Сац.
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