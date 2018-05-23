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Фестиваль «Звезды белых ночей» представит на трех сценах Мариинки более 200 программ
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Фестиваль «Звезды белых ночей» представит на трех сценах Мариинки более 200 программ 

ТАСС 44 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. XXVI международный фестиваль «Звезды белых ночей» открывается в среду в Мариинском театре премьерой оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». За дирижерский пульт в этот вечер встанет художественный руководитель фестиваля, народный артист России Валерий Гергиев, сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Анна Касаткина.
"Фестиваль продлится с 23 мая по 29 июля и включает более 200 спектаклей и концертов на исторической сцене Мариинского, в Мариинском-2 и в Концертном зале", — сказала пресс-секретарь.
События фестиваля
Она добавила, что, помимо «Фальстафа», на сцену вернется в новой постановке «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Также пройдет петербургская премьера сочинения «Балалаечка-минорочка» творческого партнера театра Родиона Щедрина.
Специальная программа посвящается 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, творческая жизнь которого была связана с Мариинской сценой. На этом же празднике покажут новые работы мастерской молодых хореографов. В связи с XVI Международным конкурсом имени Петра Чайковского фестиваль организует марафон симфоний композитора.
Особым событием фестиваля станут первые гастроли оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра (опера Игоря Стравинского «Мавра» в постановке Вячеслава Стародубцева), а также гастроли балета.
Первым из зарубежных коллективов на фестивале выступит хор туринского Teatro Regio. В концерте гостей примет участие Оркестр Мариинского театра под управлением Алессандро Кадарио. В двух амплуа выступит один из самых именитых участников праздника — Пласидо Доминго. Он исполнит 6 июля партию Жоржа Жермона в опере «Травиата» под управлением Валерия Гергиева, а на следующий день сам встанет за дирижерский пульт.
Концертные программы
Среди концертных программ июня — выступление Оркестра Российско-немецкой музыкальной академии, в состав которого входят лучшие молодые российские и немецкие музыканты. В концерте под управлением Валерия Гергиева солистом выступит пианист Денис Мацуев.
Зрителей ждут выступления именитых инструменталистов из стран Европы, Азии и Америки. Широко представят сочинения Клода Дебюсси — к 100-летию со дня смерти классика французской музыки. Традиционно на исторической сцене Мариинского в июне пройдут три выпускных спектакля Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.
Фестиваль завершится 29 июля сразу на трех площадках Мариинки: на Новой сцене будет показан балет «Конек— Горбунок», в Концертном зале — опера «Волшебная флейта», а на Исторической сцене — «Аида».
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