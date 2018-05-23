В Мариинском театре открылся фестиваль «Звезды белых ночей»

Маэстро пригласил для создания спектакля итальянскую команду — режиссера Андреа Де Роза и художника по костюмам Алессандро Лаи, которые знакомы петербургской публике по постановке другой оперы Верди " Симон Бокканегра ". Сценографом выступил Симоне Маннино, оформлявший спектакли в палермском театре Массимо, а художником по свету — Паскуале Мари, который сотрудничает с крупнейшими европейскими театральными фестивалями. Спектакль поставлен в рамках масштабного культурного проекта «Русские сезоны», страной проведения которого в 2018 году стала Италия.

"В первых двух действиях оперы чередуются сцены, происходящие в таверне и в доме Форда, проще говоря, — в мире бедных и богатых. В моем спектакле эти два мира разделены стеной, через которую они будут взаимодействовать и сообщаться. Богатых привлекает опасный, смрадный, но полный жизни мир «дна», которым заправляет Фальстаф, а бедняки, в свою очередь, должны пробираться во владения богатых господ, чтобы поживиться. В третьем акте преграда исчезает и уступает место карнавалу: здесь впервые все смешается благодаря волшебству, музыке и театру", — представил журналистам свой замысел Андреа Де Роза.

В России оперу впервые представили через год после ее мировой миланской премьеры — 17 января 1894 года на сцене Императорского Мариинского театра. Под руководством дирижера Эдуарда Направника в исполнении приняли участие лучшие вокальные силы труппы. Однако несмотря на успех у российской публики, оперу прохладно встретили критики, и вскоре она более чем на век покинула сцену Мариинского. В следующий раз театр обратился к «Фальстафу» в 2006 году.

Оперу на фестивале исполнят еще четыре раза — 27 мая (дважды), 12 июня и 15 июля.

Парад звезд и дебютов

Фестиваль «Звезды белых ночей» продлится до 29 июля и включает более 200 спектаклей и концертов на исторической сцене Мариинского, в Мариинском-2 и в Концертном зале. Помимо «Фальстафа», на сцену вернется в новой постановке «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова . Кроме того, пройдет петербургская премьера сочинения «Балалаечка-минорочка» Родиона Щедрина

Здесь пройдет парад звезд балета и оперы, серия концертов выдающихся инструменталистов, будет отмечено 200-летие со дня рождения классика русской и мировой хореографии Мариуса Петипа. Свои выпускные спектакли покажут в июне воспитанники Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.