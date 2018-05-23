В Мариинском театре открылся фестиваль «Звезды белых ночей» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Премьера оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» открыла в среду в Петербурге самый продолжительный летний праздник — XXVI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Спектакль прошел на Новой сцене Мариинского театра под управлением музыкального руководителя постановки, народного артиста России Валерия Гергиева.
Маэстро пригласил для создания спектакля итальянскую команду — режиссера Андреа Де Роза и художника по костюмам Алессандро Лаи, которые знакомы петербургской публике по постановке другой оперы Верди "Симон Бокканегра". Сценографом выступил Симоне Маннино, оформлявший спектакли в палермском театре Массимо, а художником по свету — Паскуале Мари, который сотрудничает с крупнейшими европейскими театральными фестивалями. Спектакль поставлен в рамках масштабного культурного проекта «Русские сезоны», страной проведения которого в 2018 году стала Италия.
"В первых двух действиях оперы чередуются сцены, происходящие в таверне и в доме Форда, проще говоря, — в мире бедных и богатых. В моем спектакле эти два мира разделены стеной, через которую они будут взаимодействовать и сообщаться. Богатых привлекает опасный, смрадный, но полный жизни мир «дна», которым заправляет Фальстаф, а бедняки, в свою очередь, должны пробираться во владения богатых господ, чтобы поживиться. В третьем акте преграда исчезает и уступает место карнавалу: здесь впервые все смешается благодаря волшебству, музыке и театру", — представил журналистам свой замысел Андреа Де Роза.
Для участия в опере подготовили шесть составов исполнителей, среди которых ведущие солисты труппы и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, стипендиаты Программы Аткинс. В первый состав исполнителей вошли Вадим Кравец (Сэр Джон Фальстаф), Татьяна Сержан (Миссис Алиса Форд), Ефим Завальный (Форд), Илья Селиванов (Фентон), Андрей Зорин (Доктор Кайюс), Дмитрий Григорьев (Пистола), Олег Балашов (Бардольфо), Анна Денисова (Наннетта), Анна Кикнадзе (Миссис Квикли), Екатерина Сергеева (Миссис Мэг Пейдж).
В России оперу впервые представили через год после ее мировой миланской премьеры — 17 января 1894 года на сцене Императорского Мариинского театра. Под руководством дирижера Эдуарда Направника в исполнении приняли участие лучшие вокальные силы труппы. Однако несмотря на успех у российской публики, оперу прохладно встретили критики, и вскоре она более чем на век покинула сцену Мариинского. В следующий раз театр обратился к «Фальстафу» в 2006 году.
Оперу на фестивале исполнят еще четыре раза — 27 мая (дважды), 12 июня и 15 июля.
Парад звезд и дебютов
Фестиваль «Звезды белых ночей» продлится до 29 июля и включает более 200 спектаклей и концертов на исторической сцене Мариинского, в Мариинском-2 и в Концертном зале. Помимо «Фальстафа», на сцену вернется в новой постановке «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Кроме того, пройдет петербургская премьера сочинения «Балалаечка-минорочка» Родиона Щедрина.
Здесь пройдет парад звезд балета и оперы, серия концертов выдающихся инструменталистов, будет отмечено 200-летие со дня рождения классика русской и мировой хореографии Мариуса Петипа. Свои выпускные спектакли покажут в июне воспитанники Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.