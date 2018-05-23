Пятый театр пригласил на репетицию. Пьесу Островского покажут 30 мая

Проект «Закулисье с „Омской правдой“ отправил представителей омских СМИ в Пятый театр, где идёт репетиция пьесы Островского „Не всё коту Масленица“.

Специально для журналистов репетицию одной из сцен провели в фойе театра, где пишущие и снимающие представители СМИ наблюдали за тем, как режиссёр Андрей Любимов оттачивает с актёрами каждый нюанс одной из ключевых сцен спектакля.

После просмотра часовой репетиции актёры и режиссёр пригласили журналистов на разговор за чашкой чая в театральном буфете. Как признался режиссёр, он приехал в Омск всего лишь на две недели, и то ему пришлось оформить отпуск, так как график его работы просто не предполагает таких длительных внеплановых командировок. Если бы его пригласил какой-то другой театр, не Пятый, где он пять лет был главным режиссёром, вряд ли бы Любимов нашёл время на постановку в Омске.

Но это был Пятый и Островский, через драматургию которого, как говорит режиссёр, должны пройти все молодые артисты, чтобы стать профессионалами. Поэтому молодых в постановке занято много — предполагается, что играть будут двумя составами, а исполнительниц главной роли Агнии и вовсе три. Как, в какой последовательности они будут играть, и для самих актёров пока остаётся загадкой, но по крайней мере костюмы сшили всем.

»Мы предлагали жребий кидать, — смеётся режиссёр, — чтобы для партнёров всегда был сюрприз, с кем ему нынче предстоит выходить на сцену».

Кстати, о костюмах: по словам Любимова, сейчас в театре осовременивают классику не потому, что модно, а просто потому, что пошить «кринолины» очень дорого, нет таких бюджетов. Да и чтобы ходить «в кринолинах», надо долго учиться, и дышать в корсете надо совсем по-другому, что также требует навыка, которого нет у барышень ХХI века.

«Пусть Гамлет будет в свитере, как Высоцкий, — говорит режиссёр. — Но у него будут глаза Гамлета. А не так чтобы были роскошные костюмы той эпохи, но за ними мы бы не увидели того самого страдающего молодого человека».

Увидим ли мы те самые глаза Агнии и Ипполита, что предполагал Островский, когда писал «Кота», омский зритель сможет оценить уже 30 мая. Именно на этот день в Пятом театре намечена премьера.