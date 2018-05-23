Идеальный casual: Светлана Ходченкова показывает, как сочетать костюм с кедами 

В московском Театре мюзикла состоялась премьера пластического спектакля Ляйсан Утяшевой Bolero. Первыми увидеть постановку и поздравить Ляйсан с новым проектом приехали Светлана Ходченкова, Надежда Сысоева, Мария Федорова, рэпер Мот с женой Марией Мельниковой и, конечно, супруг Утяшевой — Павел Воля.
Для мероприятия на стыке спорта и ночной жизни Светлана Ходченкова выбрала стильный ярко-голубой брючный костюм-двойку и дополнила его простой белой базовой футболкой и белыми кедами. Завершением наряда стала небольшая сумка изумрудного цвета Serpenti Forever от BVLGARI на ремешке.