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Идеальный casual: Светлана Ходченкова показывает, как сочетать костюм с кедами
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Идеальный casual: Светлана Ходченкова показывает, как сочетать костюм с кедами 

Grazia 4 часа назад
Фото: Grazia
В московском Театре мюзикла состоялась премьера пластического спектакля Ляйсан Утяшевой Bolero. Первыми увидеть постановку и поздравить Ляйсан с новым проектом приехали Светлана Ходченкова, Надежда Сысоева, Мария Федорова, рэпер Мот с женой Марией Мельниковой и, конечно, супруг Утяшевой — Павел Воля.
Для мероприятия на стыке спорта и ночной жизни Светлана Ходченкова выбрала стильный ярко-голубой брючный костюм-двойку и дополнила его простой белой базовой футболкой и белыми кедами. Завершением наряда стала небольшая сумка изумрудного цвета Serpenti Forever от BVLGARI на ремешке.
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