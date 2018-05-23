Идеальный casual: Светлана Ходченкова показывает, как сочетать костюм с кедами

Для мероприятия на стыке спорта и ночной жизни Светлана Ходченкова выбрала стильный ярко-голубой брючный костюм-двойку и дополнила его простой белой базовой футболкой и белыми кедами. Завершением наряда стала небольшая сумка изумрудного цвета Serpenti Forever от BVLGARI на ремешке.