Ещё
«Понедельник выходной» дарит билет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

«Понедельник выходной» дарит билет 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Новый театр пообещал, что при покупке двух билетов, третий достанется зрителям совершенно бесплатно.
Как «Понедельник выходной» объяснил в своей группе ВКонтакте, предложение «2+1» действует в следующих случаях:
1. Вы идёте на спектакль вдвоём и решаете захватить с собой друга;2. Берёте билеты только для себя на два спектакля — идете на третий бесплатно!
В ближайшее время в театре можно увидеть драмы «Оглянись во гневе» о герое, чье детство и юность изуродованы войной и кризисом, и «105. поЖизненно» — моноспектакль по очерку Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Для тех, кто предпочитает комедии, «Понедельник выходной» приготовил классическую «Трактирщицу» по пьесе Карло Гольдони и атмосферную «La Суков» о странной, но пропитанной любовью семье. С подробной афишей можно ознакомиться на сайте театра.
Фото: Дарья Жбанова
Собака: последние новости
Театр "Вера" откроет обновленное здание спектаклем "Бармалей-Бармалей-Бармалеище" БДТ опубликовали новое видео к спектаклю Андрея Могучего «Три Толстяка» Ужин от шеф-повара Тьерри Лаборде в ресторане «Мансарда»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно4
Что скрывает смерть Листьева121
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение