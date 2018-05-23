«Понедельник выходной» дарит билет

Новый театр пообещал, что при покупке двух билетов, третий достанется зрителям совершенно бесплатно.

Как «Понедельник выходной» объяснил в своей группе ВКонтакте, предложение «2+1» действует в следующих случаях:

1. Вы идёте на спектакль вдвоём и решаете захватить с собой друга;2. Берёте билеты только для себя на два спектакля — идете на третий бесплатно!

В ближайшее время в театре можно увидеть драмы «Оглянись во гневе» о герое, чье детство и юность изуродованы войной и кризисом, и «105. поЖизненно» — моноспектакль по очерку Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Для тех, кто предпочитает комедии, «Понедельник выходной» приготовил классическую «Трактирщицу» по пьесе Карло Гольдони и атмосферную «La Суков» о странной, но пропитанной любовью семье. С подробной афишей можно ознакомиться на сайте театра.

Фото: Дарья Жбанова