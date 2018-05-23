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Жена Караченцова рассказала о его здоровье
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Жена Караченцова рассказала о его здоровье 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Супруга актера рассказала, что он чувствует себя нормально, а завтра пара собирается в театр.
Жена российского актера Николая Караченцова Любовь Поргина рассказала, что его нахождение московской клинике является плановой мерой. Она уточнила, что там артисту прокапали витамины. Об этом она сообщила телеканалу 360.
«После возвращения из Израиля на три дня Николай Петрович лег в клинику, чтобы прокапать витамины», — сказала Любовь Поргина.
Она подчеркнула, что Караченцов находился два месяца в больнице Тель-Авива, где врачи провели курс «сильнейшего облучения». Она добавила, что после этой процедуры снижается иммунитет и вероятны осложнения в виде вирусных заболеваний, гриппа.
В данный момент анализы крови у артиста хорошие. Он чувствует себя нормально
«Сейчас гуляем, а завтра идем в театр», — поделилась планами Поргина.
Ранее ряд СМИ сообщили об ухудшении здоровья Караченцова. Говорилось, что актер якобы подхватил вирус после химиотерапии в Израиле.
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