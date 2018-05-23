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В преображенской школе прошел праздник
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В преображенской школе прошел праздник 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Сказочный Петрушка устроил в школе №1505 настоящий балаган. В нем приняли участие не только юные актеры, но и весь зрительный зал.
Веселое интерактивное представление подготовили первоклассники и школьная театральная студия «Зоренька». Главным героем праздника стал народный герой Петрушка. Как известно, везде, где появляется этот забавный персонаж, начинается настоящий балаган. Так вышло и сейчас. Школа наполнилась весельем и смехом. Театральный праздник длился два дня — он был приурочен к Дням исторического и культурного наследия Москвы.
Активное участие в празднике приняли зрители. Для них придумали песни, шутки и интересные игры. Школьники подружились со сказочными героями и с самим Петрушкой и решили провести этот праздник и в следующем году.
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