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«Хрущёвку» на Кировке реставрируют под изначальный проект Александрова
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«Хрущёвку» на Кировке реставрируют под изначальный проект Александрова 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В жилом пятиэтажном доме на Кирова, 86 проведут капитальный ремонт и придадут зданию вид, соответствующий изначальному проекту 1959 года. Сейчас хрущевка, по мнению экспертов, выбивается из архитектурного ансамбля. Планируется, что пятиэтажка будет похожа по стилистике на челябинский театр оперы и балета, как и задумывалось архитектором Евгением Александровым почти 60 лет назад.
— Планируемую реконструкцию здания сегодня, 23 мая, подтвердили и в городском комитете градостроительства и архитектуры, — сообщили в администрации.
При этом полного соответствия все же добиться не получится. В здании давно обустроили салоны и магазины, принадлежащие частным предпринимателям. Городские власти обещают руководствоваться паспортом дома.
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