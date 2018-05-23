«Хрущёвку» на Кировке реставрируют под изначальный проект Александрова

В жилом пятиэтажном доме на Кирова, 86 проведут капитальный ремонт и придадут зданию вид, соответствующий изначальному проекту 1959 года. Сейчас хрущевка, по мнению экспертов, выбивается из архитектурного ансамбля. Планируется, что пятиэтажка будет похожа по стилистике на челябинский театр оперы и балета, как и задумывалось архитектором Евгением Александровым почти 60 лет назад.

— Планируемую реконструкцию здания сегодня, 23 мая, подтвердили и в городском комитете градостроительства и архитектуры, — сообщили в администрации.

При этом полного соответствия все же добиться не получится. В здании давно обустроили салоны и магазины, принадлежащие частным предпринимателям. Городские власти обещают руководствоваться паспортом дома.