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Уральские титанщики получили диплом на театральном фестивале в Сочи
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Уральские титанщики получили диплом на театральном фестивале в Сочи 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жюри IX Международного фестиваля-конкурса «Пространство юных», состоявшегося в Сочи, отметило дипломом спектакль театральной студии «Ти-Арт» из Березников. Эта студия возникла при молодежной организации завода АВИСМА и получила поддержку гендиректора титановой корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина.
В Сочи «Ти-Арт» привез свой дебютный спектакль «Голый король» по пьесе Евгения Шварца, премьера которого прошла менее полугода назад. Постановка заслужила не только аплодисменты публики, но и благосклонность жюри.
Судьи, в число которых вошли преподаватели ведущих театральных вузов России, наградили «Ти-Арт» дипломом «За самоотверженность и любовь к театру», а плавильщик Дмитрий Хомяков оказался лучшим актером второго плана.
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