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Портнов: взятки в футболе и театре — персональная проблема Порошенко
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Портнов: взятки в футболе и театре — персональная проблема Порошенко 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Прокуратура сообщила только что, что за взятку задержали руководителя театра. А днём сообщили, что взятки брали ещё и футболисты с тренерами. Пару дней назад ещё поймали какого-то учителя и периодически задерживают рядовых врачей и сельских чиновников.
Президента с его администрацией так пока и не поймали, депутаты с губернаторами тоже уже четыре года в процессе впаймывания, а прокуроры с полицией — вроде и ловятся, но тоже куда-то всё время деваются.
Петр Алексеевич, не может такого быть, что все вокруг взяточники, а один Вы — граф Монте-Кристо.
Это значит, что кто-то довёл всех этих людей до необходимости выживать. И кажется, что именно этот кто-то и украл в стране все деньги, уничтожил рабочие места, обанкротил тех, кто имел бизнес и мог оппонировать, присвоил полезные ископаемые, скупил часть государственного долга, украл деньги у армии, подчинил себе бюджет, банковский сектор и карательную систему.
Пойманные на взятках деятели театра и футбола — это Ваша персональная проблема, Петр Алексеевич. Эти люди не входят в Ваше организованное преступное сообщество, а это явление происходит, потому что Вы сами — вор и автор этой ежедневной повестки.
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