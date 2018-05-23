Портнов: взятки в футболе и театре — персональная проблема Порошенко

Прокуратура сообщила только что, что за взятку задержали руководителя театра. А днём сообщили, что взятки брали ещё и футболисты с тренерами. Пару дней назад ещё поймали какого-то учителя и периодически задерживают рядовых врачей и сельских чиновников.

Президента с его администрацией так пока и не поймали, депутаты с губернаторами тоже уже четыре года в процессе впаймывания, а прокуроры с полицией — вроде и ловятся, но тоже куда-то всё время деваются.

Петр Алексеевич, не может такого быть, что все вокруг взяточники, а один Вы — граф Монте-Кристо.

Это значит, что кто-то довёл всех этих людей до необходимости выживать. И кажется, что именно этот кто-то и украл в стране все деньги, уничтожил рабочие места, обанкротил тех, кто имел бизнес и мог оппонировать, присвоил полезные ископаемые, скупил часть государственного долга, украл деньги у армии, подчинил себе бюджет, банковский сектор и карательную систему.

Пойманные на взятках деятели театра и футбола — это Ваша персональная проблема, Петр Алексеевич. Эти люди не входят в Ваше организованное преступное сообщество, а это явление происходит, потому что Вы сами — вор и автор этой ежедневной повестки.