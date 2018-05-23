Сын Валерия Золотухина хранит игрушки, подаренные отцом

Валерий Золотухин , актер и художественный руководитель Театра на Таганке, ушел из жизни 30 марта 2013 года после тяжелой продолжительной болезни. У него остались сыновья Денис от первого брака с актрисой Ниной Шацкой (сейчас ему 48 лет, он священник храма Всех святых в земле Российской просиявших подмосковного Видного) и Иван от актрисы Ирины Линдт (сейчас ему 13 лет).

— Самые яркие впечатления о папе — как ходил на его спектакль, где он исполнял роль короля (в постановке Театра на Таганке «Король умирает». — Прим. «Антенны»), как С папой играли в Лелека и Болека по моей любимой книге, — рассказывает Иван. — Папу вспоминаю часто. От него у меня остались вещи, которые я бережно храню.

В комнате на полочке стоит статуэтка деревянного коня, которая была у папы в гримерке. Когда я приходил в театр, то играл с этим конем и даже сломал ему ногу. Но я его починил недавно, и теперь он как новенький. Храню маленький игрушечный меч. Папа как-то попросил меня подарить ему этот меч, чтобы играть в спектакле короля. Он, кстати, тоже его поломал и перемотал потом скотчем. Папа все время носил меч в своем портфеле и говорил мне, что отгоняет им всех врагов. Мне очень дороги эти вещи. Чувствую, что они теперь охраняют и меня.

Сейчас я занимаюсь в Детском театральном центре «Премьера», которым руководит моя мама. Он находится в Доме актера на Арбате. Но поскольку центр открылся совсем недавно и набор во все группы еще продолжается, то первый спектакль у нас состоится только в конце мая. В начале апреля вышел на сцену театра «Модерн» в премьерном спектакле «Мечтатели». Снимаюсь во второй части детско-юношеской кинотрилогии Eins, zwei, drei — я играю главную роль. Сценаристы и режиссеры этой картины — моя мама и ее коллега Анна Багмет

На самом деле с профессией я еще не совсем определился. Мне нравится играть на гитаре и на фортепиано. Хочу создать свою рок-группу. Люблю петь и играть в театре, снимаюсь в кино. И не забываю прилежно учиться, уроки, несмотря на всю занятость, тоже приходится делать. Все говорят, что я похож на папу. Но, по-моему, и на маму тоже.

Планета Табаков: впервые редкие семейные фото Олега Павловича

Маленькие трудяжки: дети Киркорова уже работают

Читайте также: