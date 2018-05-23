Шекспир за пять минут и ноги Николая Цискаридзе: что нужно знать о театре «Тень»

«Тень» называют уникальным театром, и в этом нет преувеличения — второго такого в Москве действительно не найти. Здесь чувство юмора высокой пробы встречается с серьезными темами, а по-детски безудержная фантазия — с большим художественным талантом.

Все началось в 1988-м, когда семейная пара — Илья Эпельбаум Майя Краснопольская — решила как следует удивить московских театралов. Он — выпускник Высшего художественно-промышленного училища имени С. Г. Строганова, а она — Московского музыкального училища имени Гнесиных.

Первая постановка, «Волшебная дудочка», была теневой, отсюда и название. Основной акцент сегодня сделан на куклах, но и о тенях не забыли: недавно прошла премьера «Тени в квадрате» — спектакля и мастер-класса одновременно. Маленьких и больших зрителей учат делать теневой театр самостоятельно, а в процессе показывают несколько теневых миниатюр разных жанров: от балета до детской страшилки.

Сейчас «Тень», многократный лауреат «Золотой маски» в номинациях «Театр кукол» и «Новация», может похвастаться и другими проектами, которые начинались вроде бы играючи, а в итоге заставили говорить о своих создателях не только Москву, но и другие города и страны. Хотя хвастаться в этом театре вообще-то не принято.

Гастроли лиликанского театра

Тем, кто никогда не был в «Тени», стоит начать знакомство со спектаклей Лиликанского королевского народного академического театра драмы, оперы и балета. Да, именно так. Не спешите вбивать незнакомое слово в поисковик — королевство Лиликания не найдется ни на одной карте мира.

Просто представьте: «Гамлета», «Иоланту», «Щелкунчика» и другие известные вещи показывают человечки ростом около пяти сантиметров на сцене театра, здание которого умещается на столе. В зале за ними наблюдают такие же крошечные зрители, а в окна заглядывают великаны. Именно так со стороны выглядит типичное представление в «Тени». Кукловоды управляют артистами, а пятеро гостей «Тени» (больше здесь просто не поместится), рассаживаются вокруг искусно сделанного кукольного домика-театра.

Представление длится не больше 15 минут. Сюжеты классических спектаклей ужаты до состояния краткого содержания — но так, чтобы все было понятно зрителям, незнакомым с оригиналом. Кстати, макет театра внешне не уступает ни одному из настоящих. Бутафорское здание делали больше года, и это действительно ювелирная работа: множество мелких деталей, настоящие лепнина и люстра.

Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская создали целый мир, где маленькие деревянные куклы, лиликане, стали актерами вымышленного театра из вымышленной страны. Для них разработали собственный язык со всеми законами и словарем. А однажды в 1990-е годы решились на розыгрыш: арендовали подвал у театра «Вернисаж» и повесили около него таблички «Лиликанское консульство» и «Лиликанский кукольный театр». Прохожие интересовались, а некоторые на полном серьезе спрашивали, откуда прибыли артисты.

Артисты — велипутские и лиликанские

Сотрудничать с театром интересно и известным велипутам (так лиликане называют нас, обычных людей). Например, в постановке «Смерть Полифема» главную роль блестяще исполнил артист балета Николай Цискаридзе . Точнее, его ноги (в здание Лиликанского театра они поместились только до середины икры). Ни дать ни взять ступни настоящего великана аккуратно двигались рядом с малышкой Галатеей. Этим «Тень» и уникальна: где возьмешь великана в обычном театре? И в каком театре можно устроить вселенский пожар, какой был на спектакле «Апокалипсис»? Сотворение и гибель мира показали всего за десять минут.

Каждая кукла предназначена для единственной роли. Для нового спектакля — новые куклы. Исключения бывают редко. Например, кукла Антоний появляется в «Юлии Цезаре» и «Антонии и Клеопатре» — только потому, что один и тот же персонаж кочует из одной пьесы в другую.

Если спектакль перестают показывать, кукла уходит на заслуженный отдых. Всего деревянная труппа «Тени» насчитывает около 500 артистов.

«Куккафе «У Шекспираˮ»

В «Тени» с 2014 года работает кукольное кабаре под названием «Куккафе „У Шекспира“». Гость заранее бронирует столик (всего их пять, за каждым — не более трех человек), заказывает одну из указанных в меню пьес великого барда и наслаждается зрелищем. От каждого столика принимается заказ на одну пьесу — за вечер гостям показывают пять постановок. Филигранный спектакль, разыгрываемый внутри антикварного буфета, длится от пяти до 15 минут. Играют, конечно, тоже куклы.

Возможно, в будущем здесь станут показывать не только Шекспира: у Ильи Эпельбаума есть идея ставить спектакли по сказкам и легендам народов мира.

Для России этот театральный формат не в новинку — правда, в последний раз такое показывали во времена Петра Первого. Иногда (и сугубо в целях экономии) он приглашал играть кукольный театр. Идею правитель позаимствовал у датчанина Олле Ноэля Кука, которому первому пришла в голову такая концепция. Поэтому расшифровать название «куккафе» можно двояко: оно образовано одновременно от фамилии предприимчивого датчанина и слова «кукла».

Театральная скорая помощь

Если хотите культуру на дом, к вам приедет «Скорая помощь». В специальном автофургоне — настоящая театральная ложа, сцена. Артисты лиликанского театра могут показать спектакль, например, во дворе дома.

Взрослым предлагают посмотреть постановки опер мирового репертуара, детям — сказку о Желтом Карлике, «Три апельсина» или сокращенную версию спектакля «Энциклопедия драконов». Все они рассчитаны на аудиторию из трех зрителей.

Заявку на приезд театромобиля нужно оставить заранее, желательно за месяц. Машина может быть на гастролях или занята на других вызовах.

Театр, где пробуют рисовать

Для тех, кто рисовать не умеет, но очень хочет, Илья Эпельбаум создал интернет-лабораторию наивной живописи. Занятия бесплатные для детей и взрослых. Потратиться нужно только на масляные краски. По словам самого Ильи Эпельбаума, его задача — не научить рисовать, а лишь разбудить в учениках такое умение и таланты.

Занятия проходят исключительно онлайн — так художественный руководитель театра может общаться с участниками и давать рекомендации в удобное для всех время. Да и учиться могут не только жители Москвы, но и других городов и даже стран.

Главное условие — участник не должен иметь профессионального художественного образования. Учеников руководитель выбирает по своему усмотрению. Электронные копии работ, созданных на занятии, нужно прислать в театр.