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Спектакль «Барышня-крестьянка» показали ученики школы №1174
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Спектакль «Барышня-крестьянка» показали ученики школы №1174 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В бутовской школе №1174 есть театральный кружок. Этой весной его участники решили обратиться к пушкинской повести «Барышня-крестьянка». И вот премьера состоялась!
Ученики 6-8 классов по-настоящему вживались в свои роли, — и каждый из них проявил свой актёрский талант. Юные актёры помогли зрителям окунуться в мир гениального и прекрасного (а значит — вечного) произведения о любви — самом прекрасном чувстве на свете.
Затаив дыхание, зрители ждали и переживали, чем же закончится эта закрученная история, наполненная добрым пушкинским юмором и самыми светлыми эмоциями.
Декорации и костюмы (также сделанные руками ребят) помогли создать атмосферу XIX столетия и глубже понять быт и нравы тех времён.
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