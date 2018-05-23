Спектакль «Барышня-крестьянка» показали ученики школы №1174

В бутовской школе №1174 есть театральный кружок. Этой весной его участники решили обратиться к пушкинской повести «Барышня-крестьянка». И вот премьера состоялась!

Ученики 6-8 классов по-настоящему вживались в свои роли, — и каждый из них проявил свой актёрский талант. Юные актёры помогли зрителям окунуться в мир гениального и прекрасного (а значит — вечного) произведения о любви — самом прекрасном чувстве на свете.

Затаив дыхание, зрители ждали и переживали, чем же закончится эта закрученная история, наполненная добрым пушкинским юмором и самыми светлыми эмоциями.

Декорации и костюмы (также сделанные руками ребят) помогли создать атмосферу XIX столетия и глубже понять быт и нравы тех времён.