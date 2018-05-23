Фестиваль NordicWayFest

2 июня c 13:00 до 21:00 на площадке дизайн-завода «Флакон» пройдет фестиваль NordicWayFest. Организатором выступит Скандинавская школа по изучению иностранных языков. Основной акцент сделают на культуре Финляндии и Норвегии.

На мероприятии расскажут о туризме в этих странах; развенчают мифы и стереотипы о финнах и норвежцах; расскажут о литературе и театре Арктики и северных стран; дадут попробовать национальные блюда и поговорят о национальной кухне.

Для детей на фестивале запланированы мастер-классы и экскурсии. Полная программа фестиваля, расписание кинопоказов, детская программа доступна по ссылке.

Редакция CHIPS journal рекомендует перед посещением детских мест и мероприятий уточнять по телефону часы работы, расписание и стоимость.