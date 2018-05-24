Фестиваль позвал в дорогу: V Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

— Главной темой, которая будет обыгрываться на протяжении всего фестиваля, на этот раз стала дорога, а героем — пешеход, — рассказал руководитель фестиваля, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин. — Конечно, «Ново-Сибирский транзит» — это фестиваль-конкурс, но для нас важнее всего дух театрального единения.

С погодой в этом году опять не повезло, и выставленные на улице палатки вчера ветром унесло на другую сторону улицы Ленина, но сегодня они вновь стояли у театра, приглашая задуматься о привале. Можно лишь поражаться мужеству артистов, которые героически выскочили на улицу в летних костюмах, изображая акробатов и силачей. Тепло было, пожалуй, лишь белому медведю, рядом с которым так охотно позировали зрители. Фото: Фрол Подлесный

Остальные, быстро сфотографировавшись на крыльце, поспешили в теплое фойе, где продолжили представление. Акробаты, силачи, жонглеры и фокусники растворились среди зрителей. И лишь голоса ведущих блогеров — Георгия Болонева Сергея Богомолова со всех экранов рассказывали нам о том, что происходит вокруг.

Там, в фойе, выросло удивительное дерево. Вместо плодов на нем висели таблички с указанием, сколько километров предстоит пройти до театров-участников фестиваля. И, глянув на таблички, зрители еще раз убеждались, как хорошо, что существует фестиваль, потому что добрести до Норильска или Якутска, даже чтобы посмотреть хороший спектакль, удастся не каждому.

Восемнадцать лучших спектаклей последних двух лет из пятнадцати городов Сибири и Урала будут представлены на сценах новосибирских театров. Фото: Фрол Подлесный

Во время короткого брифинга перед началом перфоманса член жюри, соучредитель молодежной театральной премии «Прорыв» Жанна Зарецкая радостно отметила, что в афише оказалось много «питерской школы» и знакомых ей по родному городу имен. Санкт-Петербургская театральная школа активно лидирует на фестивале, и это не удивительно. Сколько бы не говорили члены экспертного совета о своем желании отобрать лучшее, личностного подхода в оценке спектаклей избежать еще никому не удавалось. Драматическая, трагедийная составляющая на фестивале очень велика. Не случайно член экспертного совета Анна Банасюкевич подчеркнула, что значимая спектаклей, представленных на фестивале «затрагивают болезненные для XX века, значимые темы»: Норильский театр привез спектакль про Норильлаг, Северный драматический театр — историю семьи сосланных российских немцев, а хабаровчане — «Дознание», в основе которого лежат леденящие душу протоколы допросов с Аушвицкого процесса начала 1960-х. Фото: Фрол Подлесный

Театровед, редактор журнала «Сцена» Ирина Алпатова подчеркнула, что фестиваль — это всегда возможность увидеть ярке, интересные работы, которые должны подтягивать зрителя, предлагать непривычные форматы.

По уровню представленных работ «Ново-Сибирский транзит» сравнивают с «Золотой маской». И не случайно одним из гостей «Оф-лайн программы» фестиваля станет директор Золотой маски Мария Ревякина

В программе фестиваля — встречи и мастер –классы с режиссерами, продюсерами, театральными критиками. Актерские капустники. И, конечно, сам конкурс. Изначально заявку на участие подавали 105 театров, что говорит о престижности наград «Ново-Сибирского транзита». Председатель жюри Адольф Шапиро , режиссер и педагог, заявил, что среди его коллег «на вкус и цвет товарищей нет», но обещал руководить ими строго.

Затем распахнулись двери зрительного зала, после короткого приветствия и небольшого экскурса в историю, директор театра Александр Кулябин и врио министра культуры области Игоря Решетников торжественно открыли фестиваль. Началась конкурсная программа. Фото: Фрол Подлесный

Первым зрители увидел спектакль Красноярского театра юного зрителя «Пер Гюнт» по пьесе Г. Ибсена в постановке Романа Феодори. Страшная и очень красивая и поэтическая сказка о том, что даже если здесь и сейчас жить невозможно, бежать от себя бессмысленно.

Интересно, что предыдущий фестиваль этот театр закрывал, а вот теперь стал первым в длинном списке спектаклей, которые привлекли внимание критиков, артистов и зрителей со всей России.