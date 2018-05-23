На фестивале «Рыбная неделя» покажут спектакль театра рук и приготовят пудинг с «Титаника»

Во время заключительных выходных фестиваля «Рыбная неделя» — 26 и 27 мая — москвичи смогут посетить спектакли, театрализованные мастер-классы и уроки танцев. Любителям гастрономических изысков расскажут рецепты сливового пудинга с «Титаника» и куриного карри из романа Артура Конана Дойля . О грядущих морских развлечениях в столице рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Программа на 26 мая На площади Революции посетителей ожидает сюрприз. В 16:00 покажут уникальное представление «Потехе час» театра пластики рук «Hand Made» из Санкт-Петербурга. В спектакле задействованы только руки актеров. Представление много раз получало приз различных международных театральных конкурсов.

Музыкальный вечер состоится на той же площадке в 21:00. Играть будет популярный московский коллектив Boogie Woogie Boom, который исполнит Rock'n'Roll, Piano boogie, R'n'B и хиты 1920–50-х годов.

Кроме того, на площади Революции организовано множество творческих занятий для всей семьи. Например, в «Домике рукоделия» с 13:20 до 16:20 проведут мастер-класс по изготовлению ловца снов в морском стиле.

На площадке по адресу Профсоюзная улица, 41 состоятся уроки латиноамериканских танцев. С 12:00 и 13:30 хореографы помогут участникам отработать базовые движения и поставят яркое танцевальное шоу.

Там же в 19:00 состоится кукольный спектакль «Колобок». В постановке театра «Аистенок» из Иркутска сказка превратится в историю о крепких семейных связях, любви и взаимоподдержке.

Посетителей Тверской площади ждут театрализованные кулинарные мастер-классы в «морском» стиле. С 12:00 до 15:00 повора продемонстрируют приготовление «Куриного карри» из романа Конана Дойля «Морской договор», а в 18:00 расскажут про оригинальный сливовый пудинг из меню легендарного «Титаника». Площадка также порадует ценителей джаза: для них с 18:00 будет играть коллектив Acoustic Jazz Band.

Возле ЦУМа в 14:00, 16:00 и 18:00 пройдут мастер-классы «Сувенир с морского дна». Участники узнают интересные факты об Азовском море и освоят технику росписи камней. В 15:00 и 17:00 на занятии «Обитатели глубин» гостям фестиваля расскажут о жителях Тихого океана и научат расписывать деревянных рыбок.

Украшение для дома в виде деревца под названием топиарий научат создавать в Климентовском переулке. Мастер-класс продлится с 17:00 до 20:00.

Программа на 27 мая Спектакль «Карнавал» театра марионеток из Санкт-Петербурга начнется в 14:00 на площади Революции. Зрители встретятся с трогательным и смешным Пьеро, неунывающим Арлекином, кокеткой Коломбиной и другими классическими героями. В 21:00, на той же площадке выступит ансамбль «Кот Билли Бонса». В репертуаре коллектива и балканские ритмы, и американский джаз, и французский вальс, и аргентинское танго.

В «Швейном домике» на площади с 11:00 до 13:00 гостей фестиваля будут учить делать рыбку-ароматизатор для автомобиля, а в 16:40 можно попробовать сшить маску для сна в морском стиле.

На Профсоюзной улице гостей порадуют кукольной постановкой по американским сказкам «Братец Кролик & Братец Лис». Ее представит театр кукол из Ставрополя. Спектакль покажут в 15:00. Танцевальный флешмоб с участием артистов-"морских обитателей" пройдет на улице в 16:30. После чего «морскую» тематику площадки продолжат подвижные игры — например, «Ловля рыбы». Попробовать свои силы можно с 18:00.

На Тверской улице гостей вновь ждут мастер-классы. В 12:00 посетителей научат делать «Лава-лампу с морскими обитателями», а в 15:00 — приготовить пудинг «Вальдорф» из меню «Титаника». В 17:00 меломаны смогут посетить выступление «SHOO Music Family», сочетающей народную музыку и современное звучание.

Гости площадки у ЦУМа узнают факты об Индийском океане и сошьют подушки в виде рыб в 14:00 и в 16:00. В 15:00, 17:00 и 18:00 здесь пройдет занятие «Послание в бутылке». Во время мастер-класса будет рассказано о жизни Баренцева моря, лекция будет сопровождать урок рисования цветным песком.

В мастерской в Климентовском переулке с 11:00 по 14:00 всех желающих научат делать декоративные аквариумы.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На его площадках представлена самая свежая и вкусная рыба со всей России. Свою продукцию предлагают предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей. Кроме того, посетители могут поучаствовать в мастер-классах, узнать рецепты новых блюд, посмотреть спектакли и послушать музыку.