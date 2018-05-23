Нижегородский театр «Комедiя» приступил к репетициям спектакля по пьесе Шендеровича 

Спектакль будет идти на малой сцене. Над ним работают режиссер Павел Ушаков и художник Ольга Лагеда. Главные роли исполнят Игорь Смеловский и Мария Кром. Публика увидит сатирическую комедию о жизни старого еврея — иммигранта из СССР — в Нью-Йорке в начале XXI века. Однажды он попадает под машину, и суд обязывает женщину-водителя ухаживать за потерпевшим. У героев, вынужденных проводить много времени в обществе друг друга оказывается немало общего. В театре сообщили, что название спектакля будет другим. Пока оно находится в процессе обсуждения.