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Нижегородский театр «Комедiя» приступил к репетициям спектакля по пьесе Шендеровича
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Нижегородский театр «Комедiя» приступил к репетициям спектакля по пьесе Шендеровича 

Ревизор.ru 42 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Спектакль будет идти на малой сцене. Над ним работают режиссер Павел Ушаков и художник Ольга Лагеда. Главные роли исполнят Игорь Смеловский и Мария Кром. Публика увидит сатирическую комедию о жизни старого еврея — иммигранта из СССР — в Нью-Йорке в начале XXI века. Однажды он попадает под машину, и суд обязывает женщину-водителя ухаживать за потерпевшим. У героев, вынужденных проводить много времени в обществе друг друга оказывается немало общего. В театре сообщили, что название спектакля будет другим. Пока оно находится в процессе обсуждения.
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