Кто знает? Пушкин!

фото Татьяны ТощевиковойКто знает? Пушкин!На программке троящийся Пушкин, на сцене — три «Повести Белкина», поставленные тремя режиссёрами, а в зале — 33 настроения, испытанные зрителями от самого необычного прочтения Пушкина, какое только было в нижегородских театрах.

Дорога длиною в год Идея постановки «Пушкин. Триптих» появилась после режиссёрской лаборатории Союза театральных деятелей, которой в театре «Комедiя» руководил сам народный артист России Валерий Фокин . Чего только не придумали тогда молодые режиссёры, фантазию которых никто не ограничивал. И вот спустя год три повести из знаменитого болдинского цикла превратились в три спектакля, совершенно отличные друг от друга, которые объединяет одно — великолепный Белкин в исполнении Игоря Михельсона , перевоплощающийся то в отца Берестова в «Барышне-крестьянке», то в Гаврилу Гавриловича в «Метели». Впрочем, это ещё не самые эффектные превращения. Татьяна Киселёва так и вовсе из служанки становится самим воинственным папенькой Муромским, вызывая восторженный смех зрителей. Причём сделан этот эпизод так нежно и водевильно, что даже сам Пушкин наверняка рассмеялся бы. Но обо всём по порядку.

От любви до… любви

Беленький домик, застенчивая красавица, весёлый отец, блестящий офицер — и вот уже перед зрителем разворачивается печальная история станционного смотрителя Самсона Вырина, трагический переход которого от умиротворённой безмятежности и приветливости до глухого отчаяния сыграл Михаил Булатов . Почти всё в этой зарисовке построено на пантомиме. Алёна Щеблева (Дуня) и Евгений Пыхтин (Минский) с кажущейся лёгкостью рассказывают историю любви выразительным танцем, жестами и взглядами так, что всё понятно без слов. Необычное режиссёрское решение Олега Толоченко (Тольятти) очаровывает своей простотой и изысканностью.

Смешным водевилем с положенными переодеваниями, колышущимися зелёными кустиками и… велосипедом в роли лошади сделал свою версию «Барышни-крестьянки» Кирилл Левшин (Москва). Зал хохотал над описанием молодого барина устами служанки (Татьяна Киселёва), которому жадно внимала Лиза ( Екатерина Соколова ). Милое недопонимание в этой сцене актрисы сыграли отлично, напомнив каждому в зале сотни эпизодов из своей жизни. Любовь, нежность, ревность, милый обман — калейдоскоп чувств на сцене постоянно пересыпал свои яркие стёклышки, делая узор ролей всё более причудливым. А как хлопали зрители монологу юного Берестова (Руслан Строголев), готового бросить всё, уехать с любимой и жить своими трудами! Наиболее чувствительные даже прослезились, когда история пришла к счастливому финалу, словно и не знали, чем завершил Пушкин эту повесть.