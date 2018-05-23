Ноябряне познакомились с новым театром. После первого спектакля зрители аплодировали стоя

Это еще не премьера, подчеркивают новоиспеченные ноябряне, это наше знакомство с публикой…

Не так давно Ноябрьск взбудоражила новость: в городе появится свой профессиональный театр. И вот свершилось! Художественный руководитель и первые приглашенные актеры репетируют и радуют своими первыми постановками зрителя.

— Отличный выбор режиссера и великолепная игра актрис! — не скрывая восторга, говорит Тамара Аликеева. — Сначала мы посмеялись от души, потом задумались над тем, так ли важны наши желания, чего в действительности мы хотим…

Зрители увидели современную пьесу Александра Витера «Станция».

Две девушки попадают в мистическое место. Его нет на карте, у него нет названия. Но здесь исполняются все желания, о чем героини поначалу не догадываются… Их встречает полусумасшедшая, на первый взгляд, единственная обитательница станции. Все выглядит довольно комично. С прозрением случайных гостий, сюжет пьесы принимает философскую окрашенность. Вместе с девушками зритель начинает задумываться о счастье, истинных ценностях, значимости наших желаний и собственных возможностях.

— Было интересно и волнительно: воспримет ли нас публика, в городе ведь не было профессионального театра, — делится переживаниями исполнительница одной из ролей Ирина Коваль . — Но прием был очень теплым, мы чувствовали отклик зрителя. Зал — это живой организм, нам важны его реакции.

Ирина успела поработать в смоленском театре имени Грибоедова и Северодвинском. Потом долгое время преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербурге.

— До приезда в Ноябрьск я только заочно знала Анатолия Лобанова , переживала, как мы, незнакомые люди, сработаемся, — рассказывает другая актриса Анастасия Королева . — Уже на первой репетиции я поняла, что остаюсь, мне здесь комфортно и партнеры по сцене замечательные, я хочу с ними работать.

Кстати, Анастасия, коренная москвичка, окончила Московский государственный институт культуры и искусств, практиковалась при театре на Таганке.

— Я очень рассчитываю на Анастасию. Во-первых, космическая фамилия Королева к чему-то обязывает, — шутит художественный руководитель театра Анатолий Лобанов. — Во-вторых, практика на Таганке, где выросла целая плеяда звезд…

— Во всех действующих театрах уже сложились определенные традиции, правила, штампы, человеческие взаимоотношения. Здесь, в Ноябрьске, мы начинаем с чистого листа, все зависит от нас, это очень интересно, — считает Екатерина Береснева.

Екатерина приехала из Екатеринбурга, Там же получила актерско-режиссерскую профессию. Сначала училась в колледже, затем в Екатеринбургском государственном театральном институте.

— Все совпало: три замечательные актрисы, спектакль с тремя героинями. Но мы работаем одновременно с двумя постановками, в ноябре планируем большую премьеру, — сообщил Анатолий Лобанов.

Сам Анатолий в качестве режиссера-постановщика тоже побывал во многих городах.

— Очень люблю преподавать в театральных студиях, — говорит он. — Там я черпаю вдохновение, иногда ворую у студентов идеи. Они, конечно, об этом знают.

В этот же день ноябряне узнали еще об одном актере, решившим переехать на Ямал. Сергей Сухопаров родом из Уфы, выпускник Уфимского института искусств, актер драматического театра и кино. Заполярье для него не шок — работал в Норильске. Потом на время вернулся на Родину, там играл в двух театрах. И вновь на Север.

— Игра девушек, их актерское мастерство мне понравились, — оценивает актер с многолетним стажем работу своих новых коллег. — У нас пока мало декораций, не вполне подходящий свет на сцене и звук. Но для начала все было достойно.

В перспективе в труппу наберут 10 дипломированных актеров из разных городов России, четверо уже радуют неискушенную ямальскую публику.