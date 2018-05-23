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Спектакль «Ваня Датский» в Московском детском театре теней
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Спектакль «Ваня Датский» в Московском детском театре теней 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
«Ваня Датский» — один из сказов самобытного архангельского писателя Бориса Шергина, автора «Волшебного кольца» и «Мартынко». Это своеобразная легенда о блудном сыне — о поморском мальчишке Ване, сбежавшем от матери в море, в далекую Данию, но все же вернувшемся назад, к родному очагу.
В Московском детском театре теней он поставлен в уникальной технике, где сочетаются кукольный, теневой и драматический театр. На сцене — три теневых экрана, архангельский берег с церквями и колокольнями, река Двина с настоящей водой и корабликами, а вдалеке — туманная и загадочная Дания.
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