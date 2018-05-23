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В Telegram появились стикеры со скандальной речью мэра Локтя в оперном театре
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В Telegram появились стикеры со скандальной речью мэра Локтя в оперном театре 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Анатолий Локоть стал героем новых стикеров для Telegram — в этот раз изображения мэра Новосибирска украшают его цитаты с выступления на «Народной премии НГС».
В новом стикер-паке 11 картинок, среди цитат есть такие фразы «Любите ли вы НГС так, как люблю его я?», «НГС — это кофеин», «У меня закипает кровь, и я думаю „Как я люблю НГС!“».
Все эти слова прозвучали 21 мая со сцены оперного театра, где проходила церемония «Народной премии НГС». Анатолий Локоть вышел, чтобы наградить победителя в номинации «Торгово-развлекательный центр года». Перед награждением он произнёс речь, которая за ночь разлетелась на мемы.
«Любите ли вы НГС так, как люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: как я люблю НГС», — сказал со сцены театра Анатолий Локоть.
Это уже стикер-пак, героем которой становится мэр Новосибирска. Первые стикеры появились в октябре 2017 года. Вторая партия появилась в мае 2018 года, тогда вместе с Локтем героем стикеров стал и врио губернатора НСО Андрей Травников.
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