Ветхий дом напротив Самарского театра кукол снесут за 15 дней

В Самарском районе планируют снести жилой дом. Речь идет о строении по адресу Льва Толстого , 79 напротив Театра кукол. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок.

— Дом признали аварийным. Сейчас департамент управления имуществом Самары ищет компанию, которая выполнит эти работы, — говорится в документах закупки.

Сначала рабочим предстоит поставить временное ограждение. После они приступят к демонтажу стен, внутренних деревянных перегородок, железной кровли и коммуникаций. Все 573 тонны строительного мусора вывезут на полигон.

Все работы необходимо провести за 15 дней. На эти цели из городского бюджета выделяют 880 тысяч рублей.