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Ветхий дом напротив Самарского театра кукол снесут за 15 дней
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Ветхий дом напротив Самарского театра кукол снесут за 15 дней 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарском районе планируют снести жилой дом. Речь идет о строении по адресу Льва Толстого, 79 напротив Театра кукол. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок.
— Дом признали аварийным. Сейчас департамент управления имуществом Самары ищет компанию, которая выполнит эти работы, — говорится в документах закупки.
Сначала рабочим предстоит поставить временное ограждение. После они приступят к демонтажу стен, внутренних деревянных перегородок, железной кровли и коммуникаций. Все 573 тонны строительного мусора вывезут на полигон.
Все работы необходимо провести за 15 дней. На эти цели из городского бюджета выделяют 880 тысяч рублей.
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