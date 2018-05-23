Ветхий дом напротив Самарского театра кукол снесут за 15 дней 

В Самарском районе планируют снести жилой дом. Речь идет о строении по адресу Льва Толстого, 79 напротив Театра кукол. Соответствующую заявку опубликовали на сайте госзакупок.
— Дом признали аварийным. Сейчас департамент управления имуществом Самары ищет компанию, которая выполнит эти работы, — говорится в документах закупки.
Сначала рабочим предстоит поставить временное ограждение. После они приступят к демонтажу стен, внутренних деревянных перегородок, железной кровли и коммуникаций. Все 573 тонны строительного мусора вывезут на полигон.
Все работы необходимо провести за 15 дней. На эти цели из городского бюджета выделяют 880 тысяч рублей.