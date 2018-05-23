Мослекторий покажет лекцию Дмитрия Бертмана о современном театре

28 мая в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится очередная лекция проекта «Мослекторий». На этот раз перед слушателями выступит художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман . Тема лекции — «Формула современного театра: как быть на одной волне со зрителем и какие театральные эксперименты приносят успех».

Современный театр — что необходимо зрителю сегодня? Как научится воспринимать современные спектакли и разбираться в искусстве? Что делать, если ваш ребенок решил стать актером и как понять насколько актер талантлив?

Прямую трансляцию смотрите 28 мая в 15:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.