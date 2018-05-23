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Мослекторий покажет лекцию Дмитрия Бертмана о современном театре
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Мослекторий покажет лекцию Дмитрия Бертмана о современном театре 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
28 мая в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится очередная лекция проекта «Мослекторий». На этот раз перед слушателями выступит художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман. Тема лекции — «Формула современного театра: как быть на одной волне со зрителем и какие театральные эксперименты приносят успех».
Современный театр — что необходимо зрителю сегодня? Как научится воспринимать современные спектакли и разбираться в искусстве? Что делать, если ваш ребенок решил стать актером и как понять насколько актер талантлив?
Прямую трансляцию смотрите 28 мая в 15:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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