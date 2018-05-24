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Студенты Воронежского опорного университета стали призёрами «Российской студенческой весны»
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Студенты Воронежского опорного университета стали призёрами «Российской студенческой весны» 

Вести Воронеж 25 минут назад
Фото: Вести Воронеж
За право называться лучшими боролись 2700 участников из 80 регионов страны. С 15 по 20 мая проходил XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — 2018».2700 участников из 80 регионов страны приехали в Ставрополь и на пять дней сделали его студенческой столицей России. Столицу Черноземья представляли команды четырех вузов. Воронежский опорный университет направил на фестиваль делегацию в составе 23 человек. Студенты ВГТУ приняли участие в следующих номинациях: «Видео» — с видеороликами «Это мы!» и «Эфемероптера»; «Оригинальный жанр» с номером «Возвращайся»; танцевальное направление с номером «Street Dance»; театральное направление в номинации «Художественное слово» (отрывок из произведения «Плаха» Чингиза Айтматова прочла Татьяна Чиркина, дорожно-транспортный факультет) и номинация «Эстрадный вокал», где приняли участие Валентина Антонова (Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий) и Кирилл Янов (Факультет инженерных систем и сооружений).
За право называться самыми талантливыми студентами участники боролись по семи направлениям программы РСВ: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр» и «Региональные программы». Жюри — известные российские актёры театра и кино, хореографы, артисты, режиссёры, продюсеры — отсмотрели более 870 номеров и работ. Выступления студентов ВГТУ были представлены на хорошем профессиональном уровне, высоко оценены членами жюри. По их итогам Воронежская область стала Лауреатом III степени сразу в трех номинациях: в номинации «Музыкальный клип» — с произведением «Это мы!» (Студия «ПрофТВ»), в номинации «Пластика и пантомима» коллективное выступление, категория «Непрофильная» — танцевальный коллектив«StuDance» с композицией «Возвращайся», в номинации «Зарубежная эстрадная песня, сольное исполнение» — Кирилл Янов с номер «Rhytm Inside».
Заключительном красочный гала-концерте фестиваля прошел на центральной площади Ставрополя, и в нем принял участие танцевальный коллектив Воронежского опорного университета «StuDance».
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